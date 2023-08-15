Бывший капитан "Кайрата" и лучший бомбардир "Астаны". Кто из экс-звезд КПЛ стал свободным агентом

Трансферное окно в Казахстане закрыто, но свободные агенты все еще могут перейти в любой местный клуб. Корреспондент Vesti.kz рассказывает об игроках с таким статусом, но при этом имеющих бэкграунд выступления в КПЛ.
Удивительно, но на данный момент рынок свободных агентов в проекции Казахстана достаточно объемный. Так, без контракта остаются даже недавние звезды "Кайрата" и "Астаны".
В частности, после неудачного сезона в немецком "Бохуме", польский опорник Яцек Гуральски остался без команды. Хавбек был одним из ключевых героев в чемпионском составе "Кайрата" в 2020 году и не так давно он уже высказывался на предмет возможного возвращения в Алматы. Однако такое развитие событий может произойти лишь в следующем году, ведь пока у "Кайрата" достаточно скромные финансовые возможности.
Еще более неожиданным является статус Педро Эуженио. Португальский нападающий в 2022 году забил 18 голов и стал лучшим бомбардиром КПЛ, вернул чемпионский титул "Астане" и получил солидный контракт в Саудовской Аравии. Однако в "Аль-Адала" воспитанник "Бенфики" не задержался. Сейчас Педро ждет нового вызова и в то же время не исключает своего камбэка в Казахстан.
Перезагрузка в ФК "Каспий" обернулась тем, что некоторые легионеры до сих пор остаются без клуба. Среди них есть и очень видные игроки. В частности, сенегальский опорник Абдулайе Диакате. Да, ему 35 лет и лучшие годы в его карьере уже позади, но определенное качество он еще способен придать почти любой команде из второй половины таблицы КПЛ.
Нечто схожее можно сказать и в отношении португальского вингера Рубена Бриджидо. Даже в кризисном "Каспие" он отметился шестью результативными действиями в 13 матчах. Бриджидо 32 года и пока он вполне квалифицирован. Вингер способен восполнить недостаток креатива в командах, которые не очень хорошо выстроены в атакующем плане.
Если все перечисленные выше игроки остались без контракта относительно недавно, то вот Мусса Коне уже более полугода вне профессионального футбола. И это настораживает, ведь в "Кызыл-Жаре" ивуариец был очень полезен и провел три стабильных сезона. А ведь помимо Казахстана, у Коне почти 200 матчей в итальянской Серии Б и он по сути прошел школу "Аталанты".
Фото: ФК "Каспий"©, Instagram/sumah12©
Загрузка матч-центра...
Реклама