Бывший капитан "Кайрата" и лучший бомбардир "Астаны". Кто из экс-звезд КПЛ стал свободным агентом

Трансферное окно в Казахстане закрыто, но свободные агенты все еще могут перейти в любой местный клуб. Корреспондент Vesti.kz рассказывает об игроках с таким статусом, но при этом имеющих бэкграунд выступления в КПЛ.

Удивительно, но на данный момент рынок свободных агентов в проекции Казахстана достаточно объемный. Так, без контракта остаются даже недавние звезды "Кайрата" и "Астаны".

В частности, после неудачного сезона в немецком "Бохуме", польский опорник Яцек Гуральски остался без команды. Хавбек был одним из ключевых героев в чемпионском составе "Кайрата" в 2020 году и не так давно он уже высказывался на предмет возможного возвращения в Алматы. Однако такое развитие событий может произойти лишь в следующем году, ведь пока у "Кайрата" достаточно скромные финансовые возможности.

Еще более неожиданным является статус Педро Эуженио. Португальский нападающий в 2022 году забил 18 голов и стал лучшим бомбардиром КПЛ, вернул чемпионский титул "Астане" и получил солидный контракт в Саудовской Аравии. Однако в "Аль-Адала" воспитанник "Бенфики" не задержался. Сейчас Педро ждет нового вызова и в то же время не исключает своего камбэка в Казахстан.

Перезагрузка в ФК "Каспий" обернулась тем, что некоторые легионеры до сих пор остаются без клуба. Среди них есть и очень видные игроки. В частности, сенегальский опорник Абдулайе Диакате. Да, ему 35 лет и лучшие годы в его карьере уже позади, но определенное качество он еще способен придать почти любой команде из второй половины таблицы КПЛ.

Нечто схожее можно сказать и в отношении португальского вингера Рубена Бриджидо. Даже в кризисном "Каспие" он отметился шестью результативными действиями в 13 матчах. Бриджидо 32 года и пока он вполне квалифицирован. Вингер способен восполнить недостаток креатива в командах, которые не очень хорошо выстроены в атакующем плане.

Если все перечисленные выше игроки остались без контракта относительно недавно, то вот Мусса Коне уже более полугода вне профессионального футбола. И это настораживает, ведь в "Кызыл-Жаре" ивуариец был очень полезен и провел три стабильных сезона. А ведь помимо Казахстана, у Коне почти 200 матчей в итальянской Серии Б и он по сути прошел школу "Аталанты".

Фото: ФК "Каспий"©, Instagram/sumah12©

Турнирная таблица "Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2023" № Участник И В Н П М О 1 Ордабасы 18 14 3 1 39-14 45 2 Актобе 19 11 6 2 36-18 39 3 Астана 18 12 3 3 23-14 39 4 Кайрат 19 9 5 5 35-29 32 5 Кызылжар 18 9 3 6 19-16 30 6 Атырау 19 7 6 6 21-22 27 7 Тобол 17 8 2 7 20-22 26 8 Кайсар 19 7 3 9 22-23 24 9 Жетысу 19 7 3 9 19-27 24 10 Шахтер 19 5 5 9 22-26 20 11 Окжетпес 18 5 2 11 16-24 17 12 Каспий 19 3 5 11 20-32 14 13 Мактаарал 17 3 3 11 17-25 12 14 Аксу Пв 19 3 3 13 16-33 12 Перейти на страницу турнирной таблицы →

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