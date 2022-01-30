Бывший хавбек "Кайрата" прибыл на просмотр в другой клуб

37-летний казахстанский полузащитник Руслан Сахалбаев находится на сборах "Кайсара", сообщает Meta-ratings.kz.

Ожидается, что кызылординский клуб вскоре подпишет опытного футболиста, однако прежде сторонам предстоит найти компромисс по условиям.

Сахалбаев уже выступал за "Кайсар" в сезоне-2017. Последние два сезона он провел в составе "Каспия", где отыграл 48 матчей и забил четыре гола.

Также в карьере игрока были такие клубы, как "Кайрат" (воспитанник клуба), "Окжетпес", "Локомотив", "Мегаспорт", "Атырау" и "Актобе". В свое время выступал за молодежную сборную Казахстана.

Напомним, по итогам сезона 2021 года "Кайсар" занял предпоследнее, 13-е место и отправился в первую лигу, куда также вылетел "Жетысу". При этом в КПЛ вышли "Аксу" и "Махтаарал".