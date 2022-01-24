Бывший футболист "Кайрата" и кандидат в сборную Казахстана хочет продолжить карьеру в КПЛ

Российский полузащитник Михаил Бакаев приехал в расположение "Аксу" на УТС в Турции, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Опытный футболист в конце прошлого года покинул "Шахтер", который не стал продлевать с ним контракт.

До этого Бакаев на протяжении четырех с половиной лет защищал цвета "Кайрата", откуда перешел в "Анжи".

При этом у российского футболиста в период выступлений в КПЛ был казахстанский паспорт и его включали в расширенный список сборной Казахстана.

Ранее Бакаев провел два матча в составе молодежной сборной России. Также выступал за "Аланию", "Оренбург" и "Шинник".