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КПЛ
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Быстрый гол решил исход матча аутсайдера КПЛ-2026

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Быстрый гол решил исход матча аутсайдера КПЛ-2026 ©ФК "Алтай"

"Алтай" обыграл на выезде талдыкорганский "Жетысу" в матче 17-го тура КПЛ-2026, сообщают Vesti.kz.

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"Алтай" обыграл на выезде талдыкорганский "Жетысу" в матче 17-го тура КПЛ-2026, сообщают Vesti.kz.

Матч, состоявшийся в Талдыкоргане завершился со счетом 1:0 в пользу гостей. Единственный мяч был забит на шестой минуте Ибрагимом Дадаевым.

Таким образом, "Алтай" набрал 16 очков и поднялся с предпоследнего 15-го на 12 место в таблице КПЛ-2026.

У "Жетысу" 18 очков и девятое место в чемпионате Казахстана.

В следующем туре "Жетысу" на выезде сыграет с "Окжетпесом". Матч пройдет 18 июля. "Алтай" 19 июля примет в Усть-Каменогорске "Актобе".


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Турнирная таблица "Премьер-Лига Казахстана 2026"

Участник И В Н П М О
1 Ордабасы 16 12 4 0 28-9 40
2 Кайрат 18 11 6 1 34-12 39
3 Окжетпес 16 7 6 3 21-21 27
4 Елимай 16 7 5 4 24-19 26
5 Астана 16 7 5 4 22-17 26
6 Актобе 16 7 4 5 20-15 25
7 Улытау 16 6 5 5 13-15 23
8 Женис 17 5 6 6 14-19 21
9 Атырау 16 3 9 4 12-13 18
10 Жетысу 17 4 6 7 21-25 18
11 Кайсар 17 3 9 5 13-19 18
12 Алтай УК 17 3 7 7 12-18 16
13 Кызылжар 17 4 3 10 17-25 15
14 Тобол 16 4 3 9 16-24 15
15 Каспий 16 4 2 10 12-20 14
16 Иртыш 17 1 8 8 14-22 11

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Премьер-Лига Казахстана 2026   •   Казахстан, Костанайская обл., Костанай   •   Тур 17, мужчины
12 июля 20:00   •   не начат
Тобол
Тобол
(Костанай)
- : -
Окжетпес
Окжетпес
(Кокшетау)
Кто победит в основное время?
Тобол
Ничья
Окжетпес
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