Быстрый гол решил исход матча аутсайдера КПЛ-2026

"Алтай" обыграл на выезде талдыкорганский "Жетысу" в матче 17-го тура КПЛ-2026, сообщают Vesti.kz.

Матч, состоявшийся в Талдыкоргане завершился со счетом 1:0 в пользу гостей. Единственный мяч был забит на шестой минуте Ибрагимом Дадаевым.

Таким образом, "Алтай" набрал 16 очков и поднялся с предпоследнего 15-го на 12 место в таблице КПЛ-2026.

У "Жетысу" 18 очков и девятое место в чемпионате Казахстана.

В следующем туре "Жетысу" на выезде сыграет с "Окжетпесом". Матч пройдет 18 июля. "Алтай" 19 июля примет в Усть-Каменогорске "Актобе".

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!