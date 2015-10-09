"Были разногласия". Бывший вратарь "Кайрата" раскрыл детали ухода из клуба

Бывший вратарь "Кайрата", а ныне игрок грозненского "Ахмата" Вадим Ульянов в интервью Meta-ratings.kz рассказал о причинах ухода из алматинского клуба, передают Vesti.kz.

По его признанию, были разногласия с руководством по поводу нового соглашения.

"В конце ноября у меня закончился контракт, и я хотел остаться в клубе еще на один год. Конечно же меня привлекал факт выступления в Лиге чемпионов и очень хотелось дебютировать в еврокубках, но переговоры о продлении контракта тянулись очень долго и в целом они были достаточно сложными.

Мне сначала говорили об одном, спустя время говорили совсем другое. С руководством клуба у нас были разногласия по длительности нового соглашения. Когда я понимал, что нам вряд ли удастся договориться, мы начали искать другие варианты продолжения карьеры", - заявил Ульянов.