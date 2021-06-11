"Будут подняты видеозаписи в аэропортах". В ФК "Каспий" рассказали подробности кражи в Алматы

Алишер Абдулин

Полузащитник ФК "Каспий" Никола Цуцкич оказался единственным пострадавшим среди игроков в истории с пропажей вещей во время перелета. Об этом корреспонденту Vesti.kz заявил генеральный менеджер клуба Алибек Урузгалиев.

Рассказывая подробности инцидента, он отметил, что вскрыты сумки были и у обычных пассажиров, следовавших рейсом Актау - Алматы.

"По прилету в Алматы обнаружилось, что у полузащитника команды Николы Цуцкича вскрыт багаж и пропали бутсы. Помимо нашего футболиста, также у нескольких пассажиров данного рейса были вскрыты сумки. Из всей команды пострадал только Цуцкич. Мы уже обратились с заявлением в уполномоченные органы. Будут подняты видеозаписи в аэропортах Алматы и Актау, чтобы выяснить, где это произошло.

Не думаю, что это такая серьезная ситуация, со всеми бывает. У игрока есть вторая пара бутс. Просто эти были новыми, и он хотел сыграть в них.

Сейчас вся команда в Талдыкоргане и в штатном режиме готовится к матчу, никаких проблем нет", - заявил Урузгалиев.

Напомним, ранее появилась информация, что футболистов "Каспия" обворовали, когда они направлялись на матч 15-го тура КПЛ против "Жетысу" в Талдыкорган. Актаусцы занимают шестое место в турнирной таблице, а соперник располагается на 13-й строчке. С турнирными показателями можно ознакомиться здесь.

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