Будущий лидер "Кайрата"? Адиев нашел нового опорника для сборной Казахстана

Нынешний сезон может стать поворотным в карьере полузащитника "Кайрата" Адилета Садыбекова. Корреспондент Vesti.kz рассказывает, почему у хавбека есть шансы закрепиться в сборной Казахстана и выйти на новый уровень.

Для Садыбекова это уже третий год в "Кайрате" и его прогресс, пусть и не самый стремительный, заметен и отражается как в клубе, так и в сборной. Более того, Кирилл Кекер назначил 21-летнего опорника одним из вице-капитанов алматинской команды.

Среди игроков его возраста, у Садыбекова есть главное - стабильная игровая практика в большом клубе. Хавбек "Кайрата" достаточно дисциплинирован и профессионален, что позволило ему в прошлом сезоне отыграть 25 матчей в КПЛ, то есть, он пропустил лишь одну игру.

"Адик всегда мне импонировал, и я это показывал в Лиге наций, когда он дебютировал в сборной Казахстана. Понятно, что он еще не созрел для больших дел, молодой парень. Но, я лично видел его игры в Зимнем Кубке РПЛ и в первом туре премьер-лиги. Внимательно отслеживаю его игру. Считаю, что он немного окреп физически. Что в нем всегда импонирует – это игра без мяча. Он умеет держать эту позицию. Иногда тренерский штаб ставит ему задачи играть выше, но именно в зоне "шестого номера" он мне импонирует. Плюс, у нас сейчас практически нет профильных опорных полузащитников. Нам нужен резерв, чтобы люди у нас были на подходе", - заявил после недавнего вызова в сборную Магомед Адиев.

Безусловно, Садыбекову уделяют внимание в том числе по тому, что он действительно играет на дефицитной позиции. Большинство нынешних опорников сборной преодолели отметку в 30 лет, ранее их поджимал другой воспитанник "Кайрата" Айбол Абикен, но, как мы знаем, он выбыл из-за дисквалификации.

Конечно, вызов хавбека "Кайрата" в сборную на сегодня это скорее очередной этап адаптации. Но даже просто закрепиться в обойме для Садыбекова будет очень полезно. В потенциале, он имеет качества, чтобы в дальнейшем заменить Куата, Бейсебекова и других.

Напомним, 21 марта в Афинах сборная Казахстана сыграет с Грецией в рамках полуфинала плей-офф Лиги наций. Во втором полуфинале встретятся сборные Грузии и Люксембурга. А победитель финала (26 марта) выйдет в основную стадию Евро-2024.

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