Бразильский защитник перейдет в казахстанский клуб

24-летний бразильский защитник Матеус Барбоса из греческого "Илионуполиса" перейдет в футбольный клуб "Атырау", сообщают Vesti.kz со ссылкой на инсайдера Айдына Кожахмета.
Ранее он защищал цвета малоизвестных клубов из Греции, Португалии и Бразилии.
Напомним, в межсезонье состав "нефтяников" покинули вратарь Илья Караваев, защитник Матеус Бисси, полузащитник Домантас Антанавичюс, нападающие Флориан Кадриу, Оралхан Омиртаев и Эффионг Нсунгуси.
"Атырау" на седьмом месте завершил сезон 2023 года.
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