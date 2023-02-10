Бразильский футболист подписал контракт с казахстанским клубом

Футбольный клуб "Кызыл-Жар" представил нового легионера. Им стал бразильский полузащитник Рафаэль Сабино, сообщает корреспондент Vesti.kz.

При этом о деталях контракта ничего не говорится.

Рафаэль Сабино известен по выступлениям за уральский "Акжайык", за который провел суммарно 31 матч, забил один гол и отдал одну голевую передачу. Также он выступал за украинский "Львов".

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Первый тур нового сезона КПЛ намечен на 4-5 марта. "Кызыл-Жар" стартует на выезде матчем с "Кайсаром".

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