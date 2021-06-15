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Борьба за еврокубки или помощь Стойлову? Каким клубам РПЛ подходит казахстанец Щеткин

Форвард позитивно проявил себя в "Роторе".

Борьба за еврокубки или помощь Стойлову? Каким клубам РПЛ подходит казахстанец Щеткин
Фото: КФФ©
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
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Нападающий сборной Казахстана по футболу Алексей Щеткин фактически стал свободным агентом, теперь его представители работают над вариантами продолжения карьеры в России. Корреспондент Vesti.kz предположил, какие из клубов подходят по определенным параметрам 30-летнему игроку. 

"Сочи"

Информация об интересе к Щеткину уже проходила в СМИ, и такой вариант возможен, но для команды Владимира Федотова кандидатура казахстанца, скорее всего, не приоритетная. Да, они потеряли главного форварда Антона Заболотного, да, по фактуре Щеткин схож с этим игроком, да, в "Сочи" вроде бы грядет уменьшение бюджета, а значит, нужны футболисты с не самыми большими запросами. Но все-таки "Сочи" - один из российских представителей в еврокубках, и не исключено, что Щеткин это второй-третий выбор в шорт-листе. Хотя, безусловно, статус не легионера и личные условия по контракту - это плюсы казахстанца, тем более сам игрок, скорее всего, будет заинтересован в таком продолжении карьеры. 

"Химки"

Подмосковный клуб имеет в своем составе нескольких форвардов, в том числе хорошо знакомого нам Сенина Себаи, но российского игрока в эту позицию им не хватает, а Щеткин хоть и казахстанец, но легионером в РПЛ не является. Хотя мы помним, что в "Химках" при Игоре Черевченко не задержался другой наш игрок Исламбек Куат, но это все-таки совсем другие история, позиция и футболист. Щеткин за небольшой срок показал, что способен конкурировать на этом уровне даже в скромной команде, поэтому в условиях "Химок" это потенциально адекватная сделка. 

"Урал"

Зимой в этом клубе уже мог оказаться казахстанский нападающий, но тренерский штаб не одобрил приглашение Абата Аймбетова. Однако поиски форварда в "Урале" продолжаются до сих пор, ведь Павел Погребняк уже совсем не молод и раздумывает над тем, чтобы завершить карьеру. В "Урале" силовые форварды, нападающие штрафной зачастую чувствовали себя комфортно, поэтому для Щеткина это подходящая команда по стилю. 

"Нижний Новгород" 

Сейчас идет новая волна разговоров о приходе Станимира Стойлова в "Нижний Новгород", кроме того, за болгарином может последовать Григорий Бабаян. Этот дуэт прекрасно знает о возможностях Щеткина. Пригласить проверенного игрока, не рискуя при этом в экономическом плане, - вполне рабочий вариант для дебютанта РПЛ. Причем такое развитие событий возможно даже без привязки к упомянутым тренерам.

Напомним, минувший сезон Щеткин провел в "Роторе", куда перешел зимой. Казахстанец провел за волгоградский клуб пять матчей и забил два гола.

По итогам сезона-2020/21 "Ротор" вылетел из РПЛ. Вместе с Щеткиным российский клуб покинули его партнер по сборной Дмитрий Шомко и другой экс-представитель "Астаны" Иван Маевский.

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Метки:
Щеткин Алексей Сборная РК по футболу Премьер-лига России Урал ФК Сочи ФК Химки ФК

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