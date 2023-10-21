Боранбаев выйдет из колонии. Ему изменили наказание

Суд заменил председателю наблюдательного совета футбольного клуба "Кайрат" Кайрату Боранбаеву наказание на ограничение свободы, передают Vesti.kz со ссылкой на Tengrinews.kz.
Отмечается, что суд удовлетворил ходатайство Боранбаева и заменил неотбытую часть наказания на ограничение свободы.
При замене наказания суд учел следующие обстоятельства:
- осужденный отбыл установленную законом 1/3 часть (2 года 4 месяца 5 дней) срока наказания;
- виновный полностью возместил причиненный государству ущерб, активно сотрудничал со следствием и раскаялся в содеянном;
- в период нахождения под стражей характеризовался положительно.
Администрация учреждения представила соответствующие документы и поддержала ходатайство.
В соответствии с решением суда он будет находиться под пробационным контролем.
Постановление суда не вступило в законную силу.
В марте Боранбаева приговорили к 8 годам, а в сентябре срок сократили до 6 лет.
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