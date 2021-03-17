Был близко к чемпионству и блистал среди дублеров. Как Куат ранее выступал за "Астану"

Возвращение Исламбека Куата в "Астану" - не первое в его карьере. Корреспондент Vesti.kz рассказывает, как воспитанник столичного клуба ранее выступал в родной команде.

Куат дебютировал за "Астану" в высшем дивизионе в 2013 году. До этого он провел одну игру за молодежный состав столичного клуба в турнире дублеров в сезоне-2011, после чего отправился в "Окжетпес", где играл в первой лиге, а в 2012-м выступал за "Актобе".

В составе "красно-белых" на его счету 17 матчей во всех турнирах и один гол. Кроме того, Куат заявил о себе в турнире дублеров, забив дважды в шести играх.

Первое возвращение в столичный клуб у казахстанца произошло перед сезоном-2013. Его пребывание в родном клубе продлилось полтора года. За это время во всех турнирах он сыграл 24 матча и забил два гола. Выступление в турнире дублеров стало для него куда результативнее, чем за основную команду - 12 матчей и семь мячей.

Впрочем, именно в сезоне-2014, когда Куат блистал среди дублеров, в основном составе его показатели были катастрофичными - всего две игры в премьер-лиге и одна в Кубке Казахстана.

В середине того же года игрок перебрался в "Кайрат", где выступал до конца 2019-го - пять с половиной сезонов. В алматинском клубе Куат дорос до капитанской повязки. За это время вместе с "желто-черными" он не раз был близок к чемпионству, но оставался без долгожданного трофея, которым, по иронии судьбы, владела "Астана". Причем его уход в 2014 году в алматинскую команду совпал с дебютным чемпионством столичного клуба.

А после того как Куат покинул "Кайрат", уже алматинцы сумели выиграть "золото". Будут ли у футболиста шансы на чемпионство в 2021 году, пока говорить преждевременно.

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Напомним, после ухода из "Кайрата" Куат выступал в России за "Оренбург" и подмосковные "Химки".

Фото: ФК "Астана"©

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