Битвой на последних минутах обернулся матч КПЛ в Астане

В Астане прошел матч седьмого тура чемпионата Казахстана по футболу среди команд премьер-лиги, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Кокшетауский "Окжетпес" в качестве хозяина принимал карагандинский "Шахтер". Встреча завершилась со счетом 1:1.

Команды не смогли выявить победителя практически на протяжение всей встрече. Лишь на 90-й минуте полузащитник Иван Брикнер смог вывести "Окжетпес" вперед.

Казалось бы, исход матча решен. Но к основному времени было добавлено целых десять минут, и как раз на десятой полузащитник "Шахтера" Рохер Каньяс счет сравнял.

Подробнее со статистикой матча можно ознакомиться по этой ссылке.

Отметим, что сегодня пройдут еще четыре матча КПЛ. Прямую трансляцию можно посмотреть здесь.

Турнирная таблица "Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2023" № Участник И В Н П М О 1 Кызылжар 7 6 1 0 10-2 19 2 Актобе 6 4 1 1 16-6 13 3 Ордабасы 6 4 1 1 14-6 13 4 Астана 6 4 0 2 8-8 12 5 Кайрат 6 3 2 1 14-8 11 6 Кайсар 6 3 1 2 10-7 10 7 Окжетпес 7 3 1 3 11-9 10 8 Тобол 6 3 1 2 8-8 10 9 Жетысу 7 2 1 4 6-11 7 10 Атырау 6 2 1 3 5-12 7 11 Шахтер 7 1 2 4 9-12 5 12 Каспий 7 1 1 5 7-15 4 13 Аксу Пв 6 1 1 4 6-14 4 14 Мактаарал 7 1 0 6 5-11 3 Перейти на страницу турнирной таблицы →

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