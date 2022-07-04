Битва за топ-3 КПЛ. Прямая трансляция матча "Ордабасы" - "Каспий"

Сегодня, 4 июля, состоится заключительный матч 16-го тура КПЛ между "Ордабасы" и "Каспием", сообщает корреспондент Vesti.kz.
Матч в Шымкенте начнется в 20:00. Встречу покажет телеканал Qazsport. Трансляция также будет доступна на сайте канала.
Отметим, что "Ордабасы", набрав 23 очка, занимает четвертое место. В случае победы шымкентский клуб войдет в топ-3 чемпионата.
У "Каспия" 22 очка и седьмое место. Актаусцы в случае успеха приблизятся к тройке лидеров. Сейчас таблицу возглавляет "Астана".
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