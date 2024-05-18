Битва за лидерство. Прямая трансляция матчей 9-го тура КПЛ

Сегодня, 18 мая, состоятся три противостояния 9-го тура премьер-лиги чемпионата Казахстана по футболу, передает Vesti.kz.

Программу тура откроется в 17:00 по времени Астаны матчем в Атырау. Здесь местный одноименный клуб примет гостей из столицы. Трансляцию этого противостояния "Атырау" - "Астана" можно будет увидеть на сайте QFL.KZ.

Спустя два часа состоится очная битва главных претендентов на лидерство. "Актобе" на своем поле примет шымкентский "Ордабасы". Эту встречу покажет телеканал Qazsport.

В 21:00 программа игрового дня завершится матчем кызылординского "Кайсара" со столичным "Женисом". Посмотреть эту игру можно на сайте QFL.KZ.

Отметим, что первую строчку в турнирной таблице делят "Актобе", "Елимай" и "Кайрат". Однако у алматинцев на одну игру сыграно больше.