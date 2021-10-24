Бердыев выставил боевой состав "Кайрата" на матч против "Астаны"

Главный тренер алматинского "Кайрата" Курбан Бердыев определился с составом на матч 25-го тура чемпионата Казахстана по футболу против "Астаны", сообщают Vesti.kz.
Встреча пройдет на Центральном стадионе Алматы и начнется в 15:00. Прямая трансляция доступна по этой ссылке.
По информации инсайдера Айдына Кожахмета, Бердыев решил выставить на эту игру боевой состав:
вратарь: Стас Покатилов,
защитники: Маки Баньяк, Денис Поляков, Нуралы Алип,
латерали: Камо Оганесян, Ян Вороговский,
полузащитники: Рикардо Алвеш, Небойша Косович,
нападающие: Вагнер Лав, Жоао Пауло, Хосе Канте.
Наставник "Астаны" Андрей Тихонов выбрал следующий состав:
Александр Заруцкий (В) – Абзал Бейсебеков (К), Жарко Томашевич, Лука Шимунович, Антонио Рукавина – Исламбек Куат, Валерий Чуперка, Макс Эбонг – Тигран Барсегян, Марин Томасов, Фатос Бечирай;
резерв: Дмитрий Непогодов (В) – Энрике Лопес, Саги Совет, Энео Битри, Лев Скворцов – Марк Гурман, Султан Сагнаев, Педро Эуженио – Владислав Прокопенко, Станислав Басманов.
Добавим, что за два тура до финиша "Астана" с 56 очками лидирует в КПЛ, опережая на один балл "Тобол". "Кайрат" же сложил полномочия чемпиона, став бронзовым призером.
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