Бердыев нашел объяснение боевой ничьей с чемпионом КПЛ

Главный тренер "Кайрата" Курбан Бердыев прокомментировал результат матча шестого тура КПЛ-2022 с "Тоболом", сообщает пресс-служба алматинского клуба.

Центральная встреча тура, сыгранная в Костанае, завершилась боевой ничьей - 2:2.

"Матч с "Тоболом" выдался для нас достаточно сложным. В первую очередь из-за того, что в составе соперника собраны высококвалифицированные игроки. Не случайно эта команда является действующим чемпионом.

Волнение молодых игроков нашей команды и невынужденные ошибки позволили "Тоболу" иметь явное преимущество над нами. Особенно во втором тайме.

Андрей Ульшин хорошо сыграл на позиции центрального полузащитника. К сожалению, у Яцека Гуральски травма икроножной мышцы и какое-то время он будет не доступен", - заявил Бердыев.

В следующем туре, 22 апреля, "Тобол" на выезде сыграет с "Атырау", а на следующий день "Кайрат" на своем поле встретится с "Тураном".

Турнирная таблица "Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2022" № Участник И В Н П М О 1 Каспий 6 4 1 1 6-3 13 2 Кайрат 6 3 3 0 7-3 12 3 Тобол 6 3 2 1 9-5 11 4 Шахтер 4 3 1 0 10-2 10 5 Астана 6 3 0 3 6-6 9 6 Ордабасы 6 2 2 2 7-5 8 7 Актобе 6 2 2 2 6-7 8 8 Атырау 6 2 1 3 5-6 7 9 Акжайык 5 2 1 2 2-3 7 10 Тараз 5 1 2 2 3-4 5 11 Кызыл-Жар 6 1 2 3 3-6 5 12 Аксу Ак 4 1 1 2 3-4 4 13 Туран 5 0 3 2 0-4 3 14 Махтаарал 5 0 1 4 3-12 1 Перейти на страницу турнирной таблицы →

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