 o131M3hdzObMux6tsB1byJWR15CqqL6hnoZTkwWq
Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
Қазақша Табло Полное видео боя Головкин - Мурата
Бокс MMA Футбол Хоккей Футзал Теннис Борьба Атлетика Олимпиада Другие Еще
KZ
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

Реклама

Бердыев нашел объяснение боевой ничьей с чемпионом КПЛ

Бердыев нашел объяснение боевой ничьей с чемпионом КПЛ
©ФК "Кайрат"
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ

Главный тренер "Кайрата" Курбан Бердыев прокомментировал результат матча шестого тура КПЛ-2022 с "Тоболом", сообщает пресс-служба алматинского клуба.

Центральная встреча тура, сыгранная в Костанае, завершилась боевой ничьей - 2:2.

"Матч с "Тоболом" выдался для нас достаточно сложным. В первую очередь из-за того, что в составе соперника собраны высококвалифицированные игроки. Не случайно эта команда является действующим чемпионом.

Волнение молодых игроков нашей команды и невынужденные ошибки позволили "Тоболу" иметь явное преимущество над нами. Особенно во втором тайме.

Андрей Ульшин хорошо сыграл на позиции центрального полузащитника. К сожалению, у Яцека Гуральски травма икроножной мышцы и какое-то время он будет не доступен", - заявил Бердыев.

В следующем туре, 22 апреля, "Тобол" на выезде сыграет с "Атырау", а на следующий день "Кайрат" на своем поле встретится с "Тураном".

 

Турнирная таблица "Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2022"

Участник И В Н П М О
1 Каспий 6 4 1 1 6-3 13
2 Кайрат 6 3 3 0 7-3 12
3 Тобол 6 3 2 1 9-5 11
4 Шахтер 4 3 1 0 10-2 10
5 Астана 6 3 0 3 6-6 9
6 Ордабасы 6 2 2 2 7-5 8
7 Актобе 6 2 2 2 6-7 8
8 Атырау 6 2 1 3 5-6 7
9 Акжайык 5 2 1 2 2-3 7
10 Тараз 5 1 2 2 3-4 5
11 Кызыл-Жар 6 1 2 3 3-6 5
12 Аксу Ак 4 1 1 2 3-4 4
13 Туран 5 0 3 2 0-4 3
14 Махтаарал 5 0 1 4 3-12 1

Перейти на страницу турнирной таблицы →

Полное видео боя Головкин - Мурата за три титула чемпиона мира

Читайте Vesti.kz в

@vestisport @vestikzsport

Поделиться в соц. сетях:


Метки:
Бердыев Курбан Алматы Кайрат ФК Тобол ФК КПЛ

Реклама

Реклама

Ссылки по теме:

Реклама

Новости
Сегодня , 09:41
КПЛ
Бердыев нашел объяснение боевой ничьей с чемпионом КПЛ Бердыев нашел объяснение боевой ничьей с чемпионом КПЛ
Вчера , 22:03
КПЛ
"Кайрат" спас матч с "Тоболом" на 99-й минуте с нереализованным пенальти и удалением "Кайрат" спас матч с "Тоболом" на 99-й минуте с нереализованным пенальти и удалением
Вчера , 20:55
КПЛ
"Ордабасы" не справился с аутсайдером чемпионата Казахстана "Ордабасы" не справился с аутсайдером чемпионата Казахстана
Вчера , 20:27
КПЛ
Тренер "Астаны" нашел объяснение сенсационному поражению Тренер "Астаны" нашел объяснение сенсационному поражению
Вчера , 20:01
КПЛ
Пенальти лишил "Кызыл-Жар" победы в КПЛ Пенальти лишил "Кызыл-Жар" победы в КПЛ
Вчера , 18:58
КПЛ
"Каспий" на последних минутах вырвал победу в КПЛ "Каспий" на последних минутах вырвал победу в КПЛ
Вчера , 16:54
КПЛ
Сенсационным результатом завершился матч "Астаны" в КПЛ Сенсационным результатом завершился матч "Астаны" в КПЛ
Вчера , 09:41
КПЛ
Прямая трансляция матча "Тобол" - "Кайрат" и еще четырех игр шестого тура КПЛ-2022 Прямая трансляция матча "Тобол" - "Кайрат" и еще четырех игр шестого тура КПЛ-2022
15 апреля, 18:48
КПЛ
Клуб КПЛ нацелился на Талгата Байсуфинова Клуб КПЛ нацелился на Талгата Байсуфинова
15 апреля, 17:59
КПЛ
"Сейдахмет должен атаковать". Эксперт высказался о матче "Тобол" - "Кайрат" и форме Шушеначева "Сейдахмет должен атаковать". Эксперт высказался о матче "Тобол" - "Кайрат" и форме Шушеначева
15 апреля, 17:19
КПЛ
Клуб КПЛ решил судьбу экс-футболиста сборной Казахстана Клуб КПЛ решил судьбу экс-футболиста сборной Казахстана
15 апреля, 13:57
КПЛ
Не подходит по стилю? Почему лидер сборной Казахстана стал запасным в "Астане" Не подходит по стилю? Почему лидер сборной Казахстана стал запасным в "Астане"
15 апреля, 12:04
КПЛ
Назван лучший гол пятого тура КПЛ-2022 Назван лучший гол пятого тура КПЛ-2022
14 апреля, 18:12
КПЛ
Клуб КПЛ решил судьбу тренера Клуб КПЛ решил судьбу тренера
14 апреля, 15:06
КПЛ
Спрос в Европе и статус резервиста. Останется ли Алыкулов в "Кайрате" при Бердыеве? Спрос в Европе и статус резервиста. Останется ли Алыкулов в "Кайрате" при Бердыеве?
14 апреля, 11:04
КПЛ
"Кайрат" и "Орда" вне конкуренции. Топ-15 самых играющих тинейджеров КПЛ-2022. "Кайрат" и "Орда" вне конкуренции. Топ-15 самых играющих тинейджеров КПЛ-2022.
13 апреля, 20:17
КПЛ
Клуб КПЛ объявил о переходе победителя европейских чемпионатов Клуб КПЛ объявил о переходе победителя европейских чемпионатов
13 апреля, 13:28
КПЛ
Очередной суд. Новичок "Астаны" продолжает страдать из-за ДТП со смертельным исходом Очередной суд. Новичок "Астаны" продолжает страдать из-за ДТП со смертельным исходом
13 апреля, 13:06
КПЛ
Игроки "Тараза", возвращение Алипа или вариант из РПЛ? Как Бердыев усилит оборону "Кайрата" Игроки "Тараза", возвращение Алипа или вариант из РПЛ? Как Бердыев усилит оборону "Кайрата"
12 апреля, 19:45
КПЛ
Роскошные голы и возвращение в сборную. Как Досмагамбетов расцвел в "Шахтере" Роскошные голы и возвращение в сборную. Как Досмагамбетов расцвел в "Шахтере"
12 апреля, 16:18
КПЛ
"Конкурс прогнозов" КПЛ-2022: назван второй победитель и добавлен следующий тур "Конкурс прогнозов" КПЛ-2022: назван второй победитель и добавлен следующий тур
12 апреля, 14:15
КПЛ
Меркель и Пауло, или кто еще нужен сборной Казахстана на старте Лиги наций Меркель и Пауло, или кто еще нужен сборной Казахстана на старте Лиги наций
12 апреля, 13:26
КПЛ
"Астана" снова забраковала Каримова: В чем проблемы форварда и заслужил ли он вызов в сборную? "Астана" снова забраковала Каримова: В чем проблемы форварда и заслужил ли он вызов в сборную?
12 апреля, 12:22
КПЛ
"Кайрат" захотел вернуть Елдоса Ахметова. Подробности "Кайрат" захотел вернуть Елдоса Ахметова. Подробности
11 апреля, 16:58
КПЛ
"Все должны идти в этом направлении". Почему Бердыев восхищен клубом-сенсацией КПЛ-2022 "Все должны идти в этом направлении". Почему Бердыев восхищен клубом-сенсацией КПЛ-2022
11 апреля, 14:53
КПЛ
Дугалич и Косович выбрали новый клуб после ухода из "Кайрата" Дугалич и Косович выбрали новый клуб после ухода из "Кайрата"
11 апреля, 14:00
КПЛ
Ножницы Абикена и пятка от Гоу. А какой гол стал лучшим в пятом туре КПЛ-2022? Ножницы Абикена и пятка от Гоу. А какой гол стал лучшим в пятом туре КПЛ-2022?
11 апреля, 12:03
КПЛ
"Бахтиер скромный и отзывчивый". Новичок "Кайрата" - о победе над "Каспием" и Зайнутдинове в ЦСКА "Бахтиер скромный и отзывчивый". Новичок "Кайрата" - о победе над "Каспием" и Зайнутдинове в ЦСКА
10 апреля, 21:40
КПЛ
Чемпион Европы дебютировал за "Астану" Чемпион Европы дебютировал за "Астану"
10 апреля, 20:58
КПЛ
"Астана" вырвала третью победу подряд и приблизилась к лидерам КПЛ "Астана" вырвала третью победу подряд и приблизилась к лидерам КПЛ

Реклама

Реклама

© 2008 - 2022 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
СПОРТ
Это интересно
VESTI.KZ
© 2008 - 2022 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus