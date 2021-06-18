Балканский Жуниньо покинул клуб КПЛ

Косоварско-бельгийский футболист Доньет Шкодра покинул "Атырау", который после 15 туров идет на восьмом месте в OLIMPBET-чемпионате Казахстана, сообщает корреспондент Vesti.kz.

При этом, по данным источника, пока непонятно, с чем связан уход легионера. Но его уже нет в расположении команды.

Напомним, что в Албании игрока за умение бить с дальних дистанций прозвали Жуниньо.

В нынешнем сезоне КПЛ Шкодра провел за "нефтяников" девять матчей, в которых отдал один ассист. В Казахстане также играл за "Шахтер" и "Жетысу".

Все самое актуальное о спорте в вашем телефоне - подписывайтесь на наш Instagram!