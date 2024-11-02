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Бабаяна наказали после скандального матча "Астаны" в КПЛ

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Бабаяна наказали после скандального матча "Астаны" в КПЛ ©ФК "Астана"

Состоялось заседание Контрольного, дисциплинарного и этического комитета Казахстанской федерации футбола по итогам которого были вынесены решения о перенесенном матче 17 тура КПЛ-2024 между "Астаной" и "Атырау", сообщают Vesti.kz.

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Состоялось заседание Контрольного, дисциплинарного и этического комитета Казахстанской федерации футбола по итогам которого были вынесены решения о перенесенном матче 17 тура КПЛ-2024 между "Астаной" и "Атырау", сообщают Vesti.kz.

Встреча, сыгранная 30 октября в Алматы, завершилась победой столичного клуба со счетом 3:2. После игры между двумя командами произошла потасовка. Главный тренер "Астаны" Григорий Бабаян подвергся дисквалификации и штрафу.

"За нарушение пунктов 10,12,13 Кодекса этики КФФ, выразившееся в неспортивном оскорбительном поведении физическом воздействии в адрес игрока команды соперника в матче 17 тура OLIMPBET-Чемпионата Республики Казахстан между командами "Астана" - "Атырау", руководствуясь пунктом 48 Кодекса этики КФФ, главного тренера команды "Астана" Бабаян Григория Константиновича дисквалифицировать на 2 (два) матча, а также наложить штраф в размере 300 МРП, что составляет 1 107 600 (один миллион сто семь тысяч шестьсот) тенге. Срок дисквалификации считать с 31 октября 2024 года. Бабаян Григорию Константиновичу оплатить штраф до 01 декабря 2024 года включительно", - гласит сообщение Контрольного, дисциплинарного и этического комитета Казахстанской федерации футбола.

На данный момент в чемпионате Казахстана лидирует "Астана" с 43 очками. Позади "Кайрат", у команды Рафаэля Уразбахтина 41 набранный балл. Третью позицию занимает "Ордабасы", в активе шымкентцев 39 очков.

Турнирная таблица "Премьер-Лига Казахстана 2024"

Участник И В Н П М О
1 Астана 22 13 4 5 34-18 43
2 Кайрат 22 12 5 5 36-20 41
3 Ордабасы 22 11 6 5 33-21 39
4 Актобе 22 10 7 5 34-25 37
5 Елимай 23 10 7 6 34-30 37
6 Тобол 22 10 6 6 32-21 36
7 Атырау 22 8 8 6 26-19 32
8 Кайсар 23 8 7 8 26-29 31
9 Кызылжар 23 7 5 11 28-26 26
10 Жетысу 22 5 8 9 17-26 23
11 Женис 22 6 5 11 17-30 23
12 Туран 22 5 4 13 15-36 19
13 Шахтер 23 2 4 17 11-42 10
14 Аксу Пв 0 0 0 0 0 0

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Астана ФК Атырау ФК КПЛ Футбол

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