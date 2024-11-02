Бабаяна наказали после скандального матча "Астаны" в КПЛ

Состоялось заседание Контрольного, дисциплинарного и этического комитета Казахстанской федерации футбола по итогам которого были вынесены решения о перенесенном матче 17 тура КПЛ-2024 между "Астаной" и "Атырау", сообщают Vesti.kz.

Встреча, сыгранная 30 октября в Алматы, завершилась победой столичного клуба со счетом 3:2. После игры между двумя командами произошла потасовка. Главный тренер "Астаны" Григорий Бабаян подвергся дисквалификации и штрафу.

"За нарушение пунктов 10,12,13 Кодекса этики КФФ, выразившееся в неспортивном оскорбительном поведении физическом воздействии в адрес игрока команды соперника в матче 17 тура OLIMPBET-Чемпионата Республики Казахстан между командами "Астана" - "Атырау", руководствуясь пунктом 48 Кодекса этики КФФ, главного тренера команды "Астана" Бабаян Григория Константиновича дисквалифицировать на 2 (два) матча, а также наложить штраф в размере 300 МРП, что составляет 1 107 600 (один миллион сто семь тысяч шестьсот) тенге. Срок дисквалификации считать с 31 октября 2024 года. Бабаян Григорию Константиновичу оплатить штраф до 01 декабря 2024 года включительно", - гласит сообщение Контрольного, дисциплинарного и этического комитета Казахстанской федерации футбола.

На данный момент в чемпионате Казахстана лидирует "Астана" с 43 очками. Позади "Кайрат", у команды Рафаэля Уразбахтина 41 набранный балл. Третью позицию занимает "Ордабасы", в активе шымкентцев 39 очков.