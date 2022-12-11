Бабаян рассказал о планах "Астаны" к новому сезону в КПЛ

Главный тренер футбольного клуба "Астана" Григорий Бабаян рассказал о втягивающих сборах, начавшихся в столице Казахстана, сообщает корреспондент Vesti.kz.
"Начали плановую подготовку к новому сезону, собрались в Астане, чтобы провести втягивающие сборы с 10 по 20 декабря в одноразовом режиме. Это связано с большой паузой с конца чемпионата, все-таки последний матч у нас был 6 ноября. Сейчас важно привести футболистов в нормальное физическое состояние, чтобы к январскому сбору они подошли уже в тонусе и продолжили полноценную работу по подготовке к новому сезону", - приводит его слова пресс-служба клуба.
Напомним, что "Астана" выиграла золото КПЛ-2022. В зимнее межсезонье команда уже приняла решение по двум футболистам.
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