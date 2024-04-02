Бабаян перестроил "Астану" в атаку - это риск даже в рамках КПЛ

Поражение "Астаны" от "Елимая" стало главной сенсацией в третьем туре чемпионата Казахстана. Корреспондент Vesti.kz разбирает на примерах этой игры как видоизменилась команда Григория Бабаяна и как ее плюсы трансформируются в изъяны.

В прошлом сезоне "Астану" критиковали за достаточно прагматичный стиль игры, который к тому же не приносил ожидаемых результатов в еврокубках. Минувшей зимой Бабаян пошел на перестройку команды, как тактическую, так и кадровую.

"Астана" перешла на систему в два центральных защитника и соответственно добавила еще одного игрока креативного плана. За исключением "Жениса", соперники "Астаны" в этом сезоне играли низким блоком, что вынуждало столичный клуб много атаковать позиционно и высоко держать линию обороны.

Проблемы у столичного клуба по результату могли возникнуть еще в предыдущем туре с "Жетысу". Команда Кайрата Нурдаулетова поймала "Астану" на контратаке и даже забила гол, однако его отменили из-за игры рукой Серикжана Мужикова.

Сама идея перехода на два центрбека выглядит нормальной, ведь "Астана" исходя из своих возможностей должна играть в доминирующем стиле в чемпионате Казахстана. Однако, тут стоит взглянуть на набор центрбеков "Астаны". В такой системе они должны быть либо быстрыми, либо правильно выбирать позицию и не допускать ошибок на мяче. Ведущий в двойке защитников "Астаны" - это Алекса Аманович.

У него есть определенные скоростные данные (ведь раньше он играл на фланге), но быстрым его назвать нельзя. При этом, Амановичу позволяют много играть на мяче, подниматься вверх на ведении, пасовать. Как раз с "Жетысу" македонец допустил техническую ошибку, приведшую к голу (отмененному после просмотра VAR). С "Елимаем" возникла несколько схожая ситуация - позиционная атака "Астаны", потеря, контратака соперника и защитникам "Астаны", в частности Амановичу снова не хватает скорости, чтобы остановить игрока без фола. Как следствие - красная карточка.

Как мы видим, даже соперники уступающие в классе в лице "Жетысу" и "Елимая" способны наказывать "Астану" за атакующий и в какой-то степени открытый стиль. Да, "Астана" имеет дивиденды после того, как перестроилась на атаку, например - они лидеры по XG (ожидаемые голы) во всей лиге.

Но в то же время, клубу и тренерскому штабу предстоит подумать, как избавиться от изъянов в обороне. Найти быстрого или тактически сильного защитника, или придумать другие ходы в рамках нынешней схемы, например - глубоко сажать опорного полузащитника.

Любопытно, останется ли "Астана" в такой системе до конца сезона или будет перестраиваться под еврокубки, вернувшись к прошлому сочетанию в три центрбека.

Фото: ФК "Астана"©