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Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
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Бабаян объяснил сенсационное поражение "Астаны"

Бабаян объяснил сенсационное поражение "Астаны"
©ФК "Астана"

Главный тренер "Астаны" Григорий Бабаян прокомментировал исход матча четвертого тура КПЛ-2024 против "Шахтера", сообщают Vesti.kz.

Матч в Караганде завершился со счетом 1:0 в пользу хозяев поля.

"Был сложный матч, много борьбы, очень мало было футбола из-за качества поле. В первом тайме проиграли единоборства и подборы, плюс технический брак, соперник забил гол.

У нас были шансы в конце первого тайма когда Камару вывели один в один, был шанс у Каримова, к сожалению, не забили. Во втором тайме заменами пытались вытащить игру, но не смоги дожать. По содержанию плохой матч.

Сказалось, конечно, и то, что мы больше 20 дней тренировались с 10 футболистами , остальные были в своих сборных отсюда и не лучшее состояние, сейчас заново нужно наиграть связи и выровнить физическое состояние.

Сегодня на матче было много наших болельщиков, хотелось бы перед ними извиниться. Нужно сделать все, чтобы реабилитироваться в следующем матче", - приводит слова Бабаяна пресс-служба "Астаны".

У "Астаны" две победы и два поражения в четырех турах.

"Шахтер" набрал три очка и ушел с последнего места в таблице Премьер-лиги. У "Астаны" шесть баллов и шестое место.

В следующем туре "Астана" 21 апреля примет на своем поле "Тобол". "Шахтер" в этот же день сыграет на выезде с "Жетысу".

Турнирная таблица "Премьер-Лига Казахстана 2024"

Участник И В Н П М О
1 Кайрат 4 2 2 0 4-2 8
2 Кызылжар 4 2 1 1 8-2 7
3 Ордабасы 4 2 1 1 8-3 7
4 Актобе 3 2 1 0 7-2 7
5 Тобол 3 2 1 0 6-2 7
6 Елимай 4 2 1 1 4-4 7
7 Астана 4 2 0 2 4-2 6
8 Туран 4 1 1 2 2-3 4
9 Жетысу 3 1 1 1 1-2 4
10 Атырау 4 0 3 1 2-3 3
11 Шахтер 4 1 0 3 1-8 3
12 Женис 4 1 0 3 1-9 3
13 Кайсар 3 0 0 3 1-7 0
14 Аксу Пв 0 0 0 0 0 0

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Метки:
Астана ФК Бабаян Григорий Шахтер ФК КПЛ

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