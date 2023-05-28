Бабаян объяснил неожиданную ничью "Астаны" в Атырау

Главный тренер "Астаны" Григорий Бабаян подвел итоги матча 11-го тура КПЛ-2023 против "Атырау", сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча в Атырау завершилась безголевой ничьей.

"Несмотря на то, что была очень жаркая погода, мы провели хороший первый тайм. Были моменты, но опять нам где-то нам не повезло, где-то не доработали. Контролировали мяч в первом тайме, была дисциплина и организация, соперник не создал никаких проблем, нам надо было только забивать.

Во втором тайме неплохо действовали около 30 минут, а затем сказалось то, что это 7 матч за 20 дней, поэтому было сложно держать ритм и темп, к тому же сыграла роль жара. У нас есть проблемы с составом, 4 игрока были травмированы и вариантов для ротации было немного. Те, кто вышел – бились, по самоотдаче претензий нет, такое большое количество за такой короткий отрезок времени – игроки молодцы. Но, конечно, хотелось выиграть и забей в первом тайме, нам было бы проще, "Атырау" бы раскрылся, но не получилось. Жаль, конечно, терять два очка, но все же играли на выезде, при таком плотном графике и жаре, ничего не сделаешь, нам нужно готовиться дальше, продолжать.

Сейчас у нас есть немного времени, чтобы дать паузу, есть возможность немного передохнуть команде один день, а затем нужно восстановиться, впереди важная домашняя игра в чемпионате перед паузой. Нужно полностью сконцентрироваться на этой игре", - цитирует специалиста пресс-служба "Астаны".