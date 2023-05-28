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Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
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Бабаян объяснил неожиданную ничью "Астаны" в Атырау

Бабаян объяснил неожиданную ничью "Астаны" в Атырау
©ФК "Астана"

Главный тренер "Астаны" Григорий Бабаян подвел итоги матча 11-го тура КПЛ-2023 против "Атырау", сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча в Атырау завершилась безголевой ничьей.

"Несмотря на то, что была очень жаркая погода, мы провели хороший первый тайм. Были моменты, но опять нам где-то нам не повезло, где-то не доработали. Контролировали мяч в первом тайме, была дисциплина и организация, соперник не создал никаких проблем, нам надо было только забивать.

Во втором тайме неплохо действовали около 30 минут, а затем сказалось то, что это 7 матч за 20 дней, поэтому было сложно держать ритм и темп, к тому же сыграла роль жара. У нас есть проблемы с составом, 4 игрока были травмированы и вариантов для ротации было немного. Те, кто вышел – бились, по самоотдаче претензий нет, такое большое количество за такой короткий отрезок времени – игроки молодцы. Но, конечно, хотелось выиграть и забей в первом тайме, нам было бы проще, "Атырау" бы раскрылся, но не получилось. Жаль, конечно, терять два очка, но все же играли на выезде, при таком плотном графике и жаре, ничего не сделаешь, нам нужно готовиться дальше, продолжать.

Сейчас у нас есть немного времени, чтобы дать паузу, есть возможность немного передохнуть команде один день, а затем нужно восстановиться, впереди важная домашняя игра в чемпионате перед паузой. Нужно полностью сконцентрироваться на этой игре", - цитирует специалиста пресс-служба "Астаны".

Несмотря на потерю очков "Астана" с 29-ю баллами занимает первое место в таблице.

Турнирная таблица "Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2023"

Участник И В Н П М О
1 Астана 13 9 2 2 17-11 29
2 Ордабасы 11 8 2 1 24-9 26
3 Кызылжар 11 7 1 3 13-7 22
4 Актобе 11 6 3 2 22-11 21
5 Кайрат 11 5 3 3 22-19 18
6 Атырау 11 5 3 3 13-15 18
7 Тобол 11 5 2 4 15-15 17
8 Кайсар 11 5 1 5 15-14 16
9 Шахтер 11 3 3 5 14-16 12
10 Окжетпес 11 3 2 6 12-13 11
11 Каспий 11 2 4 5 10-17 10
12 Жетысу 11 3 1 7 8-17 10
13 Аксу Пв 12 2 1 9 11-23 7
14 Мактаарал 12 2 0 10 9-18 6

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Метки:
Бабаян Григорий Астана ФК Атырау ФК КПЛ

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