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Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
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Бабаян назвал самую большую проблему "Астаны" после спасения в Туркестане

Бабаян назвал самую большую проблему "Астаны" после спасения в Туркестане
©ФК "Астана"

Главный тренер "Астаны" Григорий Бабаян рассказал об итогах матча с "Тураном" в рамках 21-го тура чемпионата Казахстана по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча прошла в Туркестане и завершилась со счетом 2:2, хотя к 82-й минуте астанчане "горели" 0:2.

- Если оценивать первый тайм, то, наверное, можно сказать, что мы должны были 2-3 раза забивать и решать игру еще в первом тайме. Но перед реализацией не хватило хладнокровия. Может быть сказывается смена тренировочного процесса. Многие футболисты были травмированы, только сейчас набирают форму, но еще не хватает игрового ритма. В любом случае, такие моменты нужно реализовывать. Не понравилось то, как мы сыграли во втором тайме, были некоторые моменты в обороне.

Я не скажу, что "Туран" много создал проблем, но было три-четыре подхода, удара, два из которых реализовали. Была такая игра, которую должны были в первом тайме выигрывать с крупным счетом, а во втором тайме могли проиграть, но хорошо, что после 0:2 мы включились, забили два гола, у нас были еще моменты. В конце можно было вырвать победу, где немножко нам не повезло. Но в целом я еще раз скажу, что самая большая трудность - это проблемы с реализацией и организацией в обороне, над чем нам нужно сейчас в кратчайшие сроки работать. Я понимаю, что времени очень мало. Я только неделю работаю с командой и попытаюсь еще раз сделать все, чтобы к следующей игре команда сделала еще один шаг вперед, потому что мы хотим бороться за самые высокие места. Нам нужно набирать максимальное количество очков, - приводит его слова пресс-служба столичного клуба. 

- Со счета 0:2 сделали 2:2. Чего не хватило для победы?

- Для камбэка не хватило концентрации, не хватило последнего удара, последней передачи. В конце были хорошие моменты, где можно было забивать, и нужно было забивать. Может быть, ребята где-то с давлением в конце не справились, какой-то груз ответственности на них висел, но еще раз скажу, что такие игры нужно выигрывать на характере.

- Какие планы у клуба на будущее?

- Улететь домой и готовиться к следующему матчу.

Напомним, следующий матч в чемпионате страны "Астана" проведет на своем поле с "Ордабасы" 9 декабря.

Турнирная таблица "Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2022"

Участник И В Н П М О
1 Актобе 21 13 3 5 30-22 42
2 Астана 21 11 5 5 45-21 38
3 Тобол 21 11 5 5 39-27 38
4 Кайрат 21 9 6 6 27-27 33
5 Ордабасы 21 10 2 9 31-29 32
6 Шахтер 21 9 3 9 30-27 30
7 Каспий 21 9 2 10 22-29 29
8 Атырау 21 7 7 7 24-25 28
9 Аксу Ак 21 8 2 11 24-32 26
10 Тараз 21 6 7 8 24-23 25
11 Туран 20 5 8 7 19-25 23
12 Кызыл-Жар 21 5 7 9 24-26 22
13 Акжайык 20 6 3 11 15-24 21
14 Махтаарал 21 4 6 11 18-35 18

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Метки:
Бабаян Григорий Астана ФК КПЛ Туран ФК

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