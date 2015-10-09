Абат Аймбетов ещё пару лет назад считался сильнейшим нападающим Казахстана и был одним из главных лиц национальной команды. Но за короткое время он превратился из одной из звёзд отечественного футбола в практически незаметного игрока. Корреспондент Vesti.kz задаётся вопросом - вернётся ли Абат на былой уровень хотя бы частично.

Форварду всего 31 год - в таком возрасте многие ещё продолжают поддерживать свою пиковую форму. Однако Аймбетову и близко не удалось поддерживать голевой темп, который был у него в лучшие годы.

Хаотичная смена чемпионатов или травмы?

Самый результативный сезон в карьере Аймбетов провёл в 2019 году в составе родного "Актобе", когда забил 18 голов в 30 матчах во всех турнирах. Вряд ли тогда Абат думал, что это окажется его пиком. Всё-таки на тот момент ему только исполнилось 24 и впереди были большие планы.

Следующие пару лет он всё ещё держал планку бомбардира-околотопа по меркам КПЛ, забивая в среднем по 8-10 раз за сезон. Были и менее результативные годы, а ещё разговоры о том, что у казахстанца есть хронические проблемы со здоровьем, которыми он не особо торопится заниматься.

При этом Абат почти не вылетал из строя на длительный срок, но не покидало ощущение, что он не может выкладываться на 100 процентов. Даже в сборной Казахстана его нередко использовали как джокера.

Переезд в Турцию в начале 2024 года был повышением в классе, причём сразу на пару ступенек. И было понятно, что стать там голеадором высокого уровня будет непросто, ведь Абат никогда не играл за пределами Казахстана. В итоге за полтора года он забил шесть голов в 36 матчах.

Его "Адана Демирспор" в итоге вылетел из высшего дивизиона, собрав целую кучу проблем финансового характера, последствия которых пытаются расхлёбывать обычные фанаты, взявшие клуб под управление. Они даже пытались добиться помощи от Аймбетова и просили его отказаться от долгов:

"Докажи, что ты хороший". Турецкие фанаты "атаковали" соцсети Аймбетова и ждут от него помощи

Почти год Аймбетов вообще не играл, оставшись в статусе свободного агента, а в феврале этого года стал игроком румынского. До конца сезона он принял участие в девяти играх, но ни разу не вышел в старте. Забил один гол

Летом решил вернуться в "Актобе" спустя почти семь лет, туда, где всё началось, и туда, где получалось лучше всего. Но за три с лишним месяца он сыграл в восьми матчах и только один раз вышел в основном составе, не отметившись ни одним результативным действием.

Если суммировать все выступления за "Петролул" и "Актобе" в 2026 году, то получится, что Абат сыграл около 350 минут, в которых забил один гол. Это сопоставимо с четырьмя полными матчами. А если учесть, что с лета 2025-го он не играл нигде вплоть до переезда в Румынию, это значит, что за полтора года у Абата примерно четыре полных матча в сумме.

Что стало причиной такого резкого спада: хаотичные трансферы и долгий поиск клуба после отъезда из Турции? Какие-то проблемы со здоровьем, которые не дают показывать былой футбол? Или что-то личное? Знает только сам Аймбетов.

"Актобе" сохранит Аймбетова. Но что от этого будет?

Аймбетов - четвёртый бомбардир в истории сборной Казахстана с девятью голами, а ещё он входит в топ-20 рекордсменов по сыгранным матчам (45). Это человек, который был лицом сборной, и по-прежнему его можно считать одним из самых узнаваемых футболистов страны.

Да, со спортивной точки зрения мы давно не слышали чего-то "вау" от Абата. Последний раз такое случалось, когда он забил единственный гол за "Петролул". Но это всё равно было достаточно скромно. А за сборную он забивал последний раз в ноябре 2023-го Сан-Марино (3:1), когда ещё были живы надежды и мечты казахстанских болельщиков о попадании на Евро-2024 под руководством Магомеда Адиева.

Когда летом Абат вернулся в "Актобе", он сразу поставил подпись под контрактом сроком на полтора года. Несколько дней назад один из источников сообщил , что нападающий останется в клубе, в отличие от другого казахстанского форварда

Но вряд ли красно-белые рассматривают Аймбетова как игрока стартового состава после такого сезона. Однако оставлять своего воспитанника без контракта не будут, так как его опыт всё равно может пригодиться. Да и вдруг Абату просто не хватало нормальной предсезонки и плавного входа в сезон, ведь в Румынию он приехал спустя 8-9 месяцев без футбола.

Поэтому надежды на Аймбетова сохраняются, пусть далеко не у всех болельщиков они остаются.

Хочется пожелать экс-форварду сборной вновь получать удовольствие от футбола настолько, насколько это возможно. Ведь очень обидно видеть, как вчерашние герои становятся тенью самих себя, и что о них просто-напросто начинают забывать.

Ранее стало известно о том, кто будет тренировать "Актобе" в новом сезоне:

"Актобе" выбрал главного тренера на новый сезон

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