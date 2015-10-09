Аймбетов возвращается в "Актобе". Он вытеснит игрока, которого хейтят фанаты?

Нападающий Абат Аймбетов возвращается в родную гавань, на днях он должен подписать контракт с "Актобе". Корреспондент Vesti.kz видит в таком сценарии плюсы как для одной, так и для другой стороны.

Карьера Аймбетов - одна из самых необычных среди видных казахстанских футболистов и похвально, что Абат в последние годы всегда настраивался исключительно на Европу, несмотря на перманентные предложения из Казахстана.

Но долгий простой после завершения контракта в Турции и затем довольно унылый период в Румынии (один гол в девяти матчах за "Петролул") привели к логичному развитию событий - камбэку в казахстанскую премьер-лигу (КПЛ).

Для "Актобе" подписание Аймбетова на вторую часть сезона выглядит правильным и своевременным. На Артура Шушеначева по-прежнему огромное давление со стороны болельщиков (во многом необоснованное), а Виталий Латурнус еще достаточно юн, чтобы стабильно решать в каждом матче и быть фигурой, на которую играет вся команда.

Да и самому Абату некая перезагрузка необходима. Показательно, что он уже давно вне поля зрения сборной Казахстана, хотя по своим навыкам - он уникальный форвард для наших реалий и нападающий подобного плана точно бы пригодился команде.

Если Штефан Таркович стабилизирует состав и игру в ближайшее время, то "Актобе" вполне способен включиться в гонку за еврокубки. Даже глядя на атаку "красно-белых", с точки зрения имен и уровня потенциала, это один из лучших ростеров в лиге. Аймбетов, Шушеначев, Латурнус, Соса, Пасторица, Нани, Желькович и Зария - такому подбору исполнителей могли бы позавидовать многие клубы.

И Аймбетов может стать игроком, которые принесет важные голы и очки команде в финальной части сезона. Ведь именно здесь он провел самый продуктивный период карьеры и создал себе имя.

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