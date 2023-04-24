Автор единственного гола на ЧМ в составе сборной Казахстана близок к уходу из "Шахтера"

Директор "Шахтера" Ерлан Уразаев может уйти из карагандинского клуба, сообщает корреспондент Vesti.kz.
"Горняки" имеют многомиллионные долги по заработной плате перед бывшими игроками и тренерами. Совет директоров поставил задачу нынешнему директору - за счет спонсорских средств закрыть большую часть задолженности.
Параллельно ведутся поиски новой кандидатуры на место Ерлана Уразаева.
В бытность игроком Уразаев играл за "Кайрат", "Жетысу" и "Алма-Ату". Также в составе молодежной сборной Казахстана он играл на чемпионате мира 1999 года и забил единственный гол команды. В 2000 году провел единственный матч за национальную сборную против ОАЭ.
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