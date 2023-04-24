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Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
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Автор единственного гола на ЧМ в составе сборной Казахстана близок к уходу из "Шахтера"

Автор единственного гола на ЧМ в составе сборной Казахстана близок к уходу из "Шахтера"
©ФК "Шахтер"

Директор "Шахтера" Ерлан Уразаев может уйти из карагандинского клуба, сообщает корреспондент Vesti.kz.

"Горняки" имеют многомиллионные долги по заработной плате перед бывшими игроками и тренерами. Совет директоров поставил задачу нынешнему директору - за счет спонсорских средств закрыть большую часть задолженности.

Параллельно ведутся поиски новой кандидатуры на место Ерлана Уразаева.

В бытность игроком Уразаев играл за "Кайрат", "Жетысу" и "Алма-Ату". Также в составе молодежной сборной Казахстана он играл на чемпионате мира 1999 года и забил единственный гол команды. В 2000 году провел единственный матч за национальную сборную против ОАЭ.

Турнирная таблица "Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2023"

Участник И В Н П М О
1 Кызылжар 7 6 1 0 10-2 19
2 Астана 7 5 0 2 10-9 15
3 Актобе 7 4 2 1 18-8 14
4 Ордабасы 7 4 2 1 16-8 14
5 Кайрат 7 3 3 1 16-10 12
6 Тобол 7 3 2 2 10-10 11
7 Кайсар 7 3 1 3 11-9 10
8 Окжетпес 7 3 1 3 11-9 10
9 Атырау 7 3 1 3 7-13 10
10 Жетысу 7 2 1 4 6-11 7
11 Шахтер 7 1 2 4 9-12 5
12 Каспий 7 1 1 5 7-15 4
13 Аксу Пв 7 1 1 5 7-16 4
14 Мактаарал 7 1 0 6 5-11 3

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Метки:
КПЛ Шахтер ФК

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