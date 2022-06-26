Аутсайдер сенсационно лишил КПЛ нового лидера

Туркестанский "Туран" сенсационно обыграл актауский "Каспий" в матче 15-го тура чемпионата Казахстана по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча в Актау завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей. У победителей на 20-й минуте забил Санжар Сатанов, а еще один гол на 37-й минуте в свои ворота отправил Нурлыбек Аязбаев. На 29-й минуте "Каспий" остался в меньшинстве после удаления Думана Нарзилдаева, а на 30-й минуте полузащитник "Турана" Абдуллаи Диакате не реализовал пенальти.

"Каспий" в случае победы мог стать единоличным лидером КПЛ, но с 22 очками спустился на четвертую строчку. "Туран" набрал 15 баллов и поднялся на десятое место.

Турнирная таблица "Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2022" № Участник И В Н П М О 1 Астана 13 7 3 3 28-12 24 2 Тобол 14 7 3 4 23-17 24 3 Тараз 14 6 4 4 18-13 22 4 Каспий 14 7 1 6 15-15 22 5 Ордабасы 13 6 2 5 18-14 20 6 Актобе 12 6 2 4 13-14 20 7 Кайрат 14 5 5 4 13-17 20 8 Атырау 13 5 4 4 16-14 19 9 Шахтер 13 5 2 6 18-17 17 10 Туран 12 3 6 3 9-10 15 11 Кызыл-Жар 14 3 6 5 15-19 15 12 Аксу Ак 12 4 2 6 11-16 14 13 Акжайык 13 3 3 7 5-12 12 14 Махтаарал 13 2 3 8 10-22 9 Перейти на страницу турнирной таблицы →

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