Аутсайдер получил шанс уйти с последнего места в КПЛ-2021

Талдыкорганский "Жетысу" обыграл кызылординский "Кайсар" в последнем матче 25-го тура чемпионата Казахстана по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча в Кызылорде завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей. Единственный гол в матче на 38-й минуте забил Артем Дмитриев. Причем "Кайсар" завершал игру в меньшинстве - на 59-й минуте второе предупреждение получил Ильяс Амирсеитов, который первое заработал на 55-й минуте.

"Жетысу" набрал 15 очков и теперь отстает от "Кайсара" всего на один балл. Обе команды уже вылетели из КПЛ - талдыкорганцы занимают последнее, 14-е, место, а кызылординцы - предпоследнее.

У Vesti.kz есть Telegram-канал. Это быстрый и удобный способ получать главные новости спорта прямо на телефон.

За всем самым актуальным о спорте можно следить и в Instagram. Подписывайтесь на @vestikzsport