Аутсайдер КПЛ подписал нападающего и вернул воспитанника

Актауский "Каспий" объявил о подписании белорусского нападающего Илью Черняка, сообщают Vesti.kz.

Форвард перешел в казахстанский клуб на правах свободного агента из грозненского "Ахмата", за который он провел три матча.

21-летний Черняк – воспитанник "Гомеля". Ранее выступал за солигорский "Шахтер" и вторую команду загребского "Динамо".

Также "Каспий" заключил контракт с 25-летним защитником Амандыком Набихановым.

Набиханов – воспитанник актауской школы футбола. За основную команду "Каспия" дебютировал в 2016 году, в возрасте 18 лет. С тех пор выступал только за родной клуб. Во всех турнирах отыграл 131 матч, забил три мяча и сделал три голевые передачи.

В начале 2022 года перешел в "Атырау". В минувшем сезоне в составе "нефтяников" он провел 16 игр.

После 14 матчей "Каспий" с 10 очками занимает предпоследнее, 13-е место в турнирной таблице КПЛ.

Турнирная таблица "Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2023" № Участник И В Н П М О 1 Ордабасы 15 12 2 1 33-10 38 2 Астана 16 12 2 2 23-13 38 3 Актобе 14 8 4 2 27-13 28 4 Кызылжар 14 8 1 5 15-12 25 5 Кайрат 14 7 3 4 28-22 24 6 Тобол 14 7 2 5 17-18 23 7 Атырау 14 6 3 5 17-18 21 8 Кайсар 14 6 1 7 16-17 19 9 Жетысу 14 5 1 8 13-22 16 10 Шахтер 14 4 3 7 17-20 15 11 Окжетпес 15 4 2 9 14-20 14 12 Мактаарал 15 3 1 11 13-21 10 13 Каспий 14 2 4 8 14-25 10 14 Аксу Пв 15 2 1 12 11-27 7 Перейти на страницу турнирной таблицы →

Дамир ИСМАГУЛОВ: предложение от UFC, переход в бокс, почему рекламирует БУКМЕКЕРОВ