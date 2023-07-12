Аутсайдер КПЛ подписал нападающего и вернул воспитанника

Актауский "Каспий" объявил о подписании белорусского нападающего Илью Черняка, сообщают Vesti.kz.
Форвард перешел в казахстанский клуб на правах свободного агента из грозненского "Ахмата", за который он провел три матча.
21-летний Черняк – воспитанник "Гомеля". Ранее выступал за солигорский "Шахтер" и вторую команду загребского "Динамо".
Также "Каспий" заключил контракт с 25-летним защитником Амандыком Набихановым.
Набиханов – воспитанник актауской школы футбола. За основную команду "Каспия" дебютировал в 2016 году, в возрасте 18 лет. С тех пор выступал только за родной клуб. Во всех турнирах отыграл 131 матч, забил три мяча и сделал три голевые передачи.
В начале 2022 года перешел в "Атырау". В минувшем сезоне в составе "нефтяников" он провел 16 игр.
После 14 матчей "Каспий" с 10 очками занимает предпоследнее, 13-е место в турнирной таблице КПЛ.
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