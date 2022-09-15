Аутсайдер КПЛ лишил победы участника еврокубков

"Мактаарал" отобрал очки у "Кызыл-Жара" в рамках 20-го тура чемпионата Казахстана по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча прошла в Туркестане и завершилась со счетом 1:1. Первыми успеха добились гости усилиями Элгуджи Лобжанидзе на шестой минуте. Хозяева на это ответили точным ударом Драмане Коне на 59-й. В оставшееся время до финального свистка ни одной из сторон не удалось вырвать победу.

После этой ничьей "Кызыл-Жар" с 22 очками поднялся с 12-го места на 11-е, в то время как "Мактаарал" с 15 баллами остался на последней, 14-й строчке в таблице КПЛ.

Матчи 21-го тура пройдут в два дня. 1 октября сыграют "Тараз" - "Мактаарал", "Каспий" - "Аксу", "Ордабасы" - "Атырау", а 2-го числа встретятся "Тобол" - "Шахтер", "Кызыл-Жар" - "Кайрат", "Туран" - "Астана", "Акжайык" - "Актобе".

Напомним, что "Кызыл-Жар" в нынешнем сезоне выступал в Лиге конференций и дошел до третьего квалификационного раунда, уступив кипрскому АПОЭЛу (0:1, 0:0).

Турнирная таблица "Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2022" № Участник И В Н П М О 1 Актобе 20 13 3 4 29-19 42 2 Астана 20 11 4 5 43-19 37 3 Тобол 20 10 5 5 36-26 35 4 Шахтер 20 9 3 8 29-24 30 5 Кайрат 20 8 6 6 25-26 30 6 Ордабасы 20 9 2 9 29-29 29 7 Атырау 20 7 7 6 24-23 28 8 Аксу Ак 20 8 2 10 24-31 26 9 Каспий 20 8 2 10 21-29 26 10 Тараз 20 6 7 7 24-22 25 11 Кызыл-Жар 20 5 7 8 23-24 22 12 Туран 19 5 7 7 17-23 22 13 Акжайык 19 5 3 11 12-23 18 14 Махтаарал 20 3 6 11 17-35 15 Перейти на страницу турнирной таблицы →

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