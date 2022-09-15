Аутсайдер КПЛ лишил победы участника еврокубков

"Мактаарал" отобрал очки у "Кызыл-Жара" в рамках 20-го тура чемпионата Казахстана по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Встреча прошла в Туркестане и завершилась со счетом 1:1. Первыми успеха добились гости усилиями Элгуджи Лобжанидзе на шестой минуте. Хозяева на это ответили точным ударом Драмане Коне на 59-й. В оставшееся время до финального свистка ни одной из сторон не удалось вырвать победу.
После этой ничьей "Кызыл-Жар" с 22 очками поднялся с 12-го места на 11-е, в то время как "Мактаарал" с 15 баллами остался на последней, 14-й строчке в таблице КПЛ.
Матчи 21-го тура пройдут в два дня. 1 октября сыграют "Тараз" - "Мактаарал", "Каспий" - "Аксу", "Ордабасы" - "Атырау", а 2-го числа встретятся "Тобол" - "Шахтер", "Кызыл-Жар" - "Кайрат", "Туран" - "Астана", "Акжайык" - "Актобе".
Напомним, что "Кызыл-Жар" в нынешнем сезоне выступал в Лиге конференций и дошел до третьего квалификационного раунда, уступив кипрскому АПОЭЛу (0:1, 0:0).
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