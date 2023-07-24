"Атырау" не стал идти нам навстречу". Хамитжанов - об "Астане" в Лиге чемпионов и потере лидера

Советник Генерального директора ФК "Астана" Саян Хамитжанов в беседе с корреспондентом Vesti.kz высказался о подготовке столичного клуба к матчу Лиги чемпионов против загребского "Динамо.

"У команды сейчас довольно плотный график, мы предлагали "Атырау" перенести матч, даже были готовы покрыть их расходы по авиаперелету и гостинице, которые они понесли, готовясь к игре в Астане. Клуб не стал идти нам навстречу, в принципе это их право. Не так давно была аналогичная ситуация, когда "Тобол" обратился к прямому конкуренту за место в турнирной таблице "Кызылжару". Президент петропавловского клуба Григорий Лория и тренер команды Али Алиев, несмотря на возможность воспользоваться графиком соперника, пошли навстречу и перенесли матч на более поздний срок. Считаю, что многим нужно брать пример с Григория Отаровича и Али Ханалиевича, когда речь идет о матчах в турнирах УЕФА. Я надеюсь, что в дальнейшем наши клубы в еврокубках не будут сталкиваться с подобными вопросами, все-таки в мы все бьемся за честь Казахстана, за общие очки для европейского рейтинга. Мы же по итогам матча с "Атырау", в преддверии ответственной игры потеряли боеспособную единицу в обороне в лице Вараздата Арояна.

Что касается матча с загребским "Динамо", то понятно, на бумаге фавориты – хорваты. В составе команды из Загреба выступают игроки сборной Хорватии, Ирана, Македонии. Но я верю в Григория Бабаяна и футболистов "Астаны", они способны дать бой любому сопернику. В Загребе на стороне хозяев будут трибуны, менее плотный график и класс футболистов, но я уверен, что "Астане" тоже найдется что противопоставить. Если говорить о шансах в выездном матче, то я скажу, что 60 на 40 в пользу "Динамо", - заявил Хамитжанов.