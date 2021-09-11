"Атырау" дважды отыгрался и потерял очки в матче с дебютантом КПЛ

Футболисты "Атырау" сыграли вничью с "Тураном" в 20-м туре чемпионата Казахстана, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Матч прошел в Атырау и закончился со счетом 2:2.
На 20-й минуте Александр Чиж вывел гостей вперед, оказавшись самым расторопным в чужой штрафной.
Однако "нефтяники" еще до перерыва восстановили равновесие - на 40-й минуте Даниэль Стойкович головой замкнул подачу с углового.
Во втором тайме команды обменялись голами. На мяч Самира Фазли (72-я) "Атырау" ответил точным ударом Брайана Сильвы (85-я).
После этой игры "Атырау" с 25 очками занимает седьмое место в турнирной таблице, а дебютант КПЛ (21) идет 11-м.
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