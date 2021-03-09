Атака без нападающих, боеспособная "Астана" и "сырая" молодежь "Кайрата". Как выглядит проекция Суперкубка на КПЛ-2021

Суперкубок Казахстана-2021, сыгранный в новом формате, дал представление, каким может быть предстоящий сезон. Корреспондент Vesti.kz проводит определенные проекции и делает выводы перед КПЛ-2021.

Матчи турнира в Туркестане получились разными по игре и накалу. Четыре сильнейших клуба предыдущего сезона, судя по всему, задали тон будущему чемпионату, который стартует 13 марта.

В целом, участники показали не свойственный для нынешнего времени года футбол. Так, победитель турнира костанайский "Тобол" продемонстрировал готовность замахнуться на чемпионство.

Клуб в самом ярком матче полуфинала Суперкубка обыграл "Кайрат" в серии пенальти. Команда Григория Бабаяна в КПЛ-2020 не сумела ничего противопоставить алматинцам, проиграв обе встречи с общим счетом 1:7. Теперь был обратный пример, причем с не самым благоприятным сценарием для "Тобола" по ходу прошедшей игры.

Между тем, несмотря на четыре гола в двух играх, атакующая линия костанайцев не отметилась результативными действиями. Интересно, что лучшим бомбардиром как команды, так и всего турнира в целом, стал защитник Сергей Малый, забивший два мяча. По голу на счету полузащитников Асхата Тагыбергена и Серикжана Мужикова.

Из негативного для "Тобола" стоит сказать, что команда в матчах с "Кайратом" и "Астаной" пропускала решающие голы в концовке, что позволяло соперникам переводить игру в серию пенальти. Напомним, в прошлом году нападение "Тобола" также скромно проявило себя. Конечно, по двум играм судить не совсем корректно, но тенденция имеет место быть.

"Астана" предыдущий сезон явно не может занести себе в актив. Но выступление в Суперкубке после массового исхода лидеров предыдущих лет можно признать приемлемым. Команда Андрея Тихонова в КПЛ-2020 имеет отрицательный баланс встреч с "Шахтером". На сей раз столичный клуб, можно сказать, на классе одолел "горняков", а в финале навязал нешуточную борьбу костанайскому "Тоболу". Пока нельзя сказать, что "Астана" обескровлена и будет легким соперником в КПЛ-2021. Клуб однозначно замахнется на попадание в призовую зону.

"Кайрат" оставил неоднозначное впечатление. Алматинцы воспользовались товарищеским статусом турнира, обкатав молодежь. С одной стороны, такая практика полезна, с другой - к игре действующих чемпионов есть вопросы.

В матче с "Тоболом" алматинцы слишком многое позволили сопернику. Во встрече с "Шахтером" резерв "Кайрата", вышедший на поле с первых минут, был не так убедителен, после чего Алексею Шпилевскому пришлось вводить в игру футболистов основного состава. Они-то и сделали результат. Видно, что в кайратовском механизме пока еще не все отлажено, но класс присутствует - вспомнить хотя бы голевую комбинацию Лав - Мамба.

"Шахтер", пожалуй самый слабый клуб из числа прошедшего турнира. "Горняки", безусловно, обладают характером и при определенных факторах могут быть конкурентами многим соперникам по КПЛ, однако повторить результат прошлого сезона (четвертое место) карагандинцам будет непросто.

В Суперкубке команда Али Алиева поупиралась в матче с "Астаной", но все же потерпела поражение, пусть и не безоговорочное, но вполне по делу, возможно, некоторые организационные вопросы сказались на состоянии "горняков".

"Кайрату" команда Алиева также навязала борьбу и даже вела в счете. Но стоило алматинцам увеличить на поле количество ключевых игроков и прибрать инициативу к рукам, так сразу результат оказался в их пользу.

Шедевр Алыкулова, чудо-удар Томасова и выстрел Мужикова. Выбери лучший гол Суперкубка Казахстана-2021

Напомним, "Тобол" впервые в свой истории стал обладателем Суперкубка Казахстана. "Астана" в турнире 2021 года стала второй, а "Кайрат" во встрече за третье место выиграл у "Шахтера". 13 и 14 марта пройдет первый тур чемпионата премьер-лиги.

Фото: ФК "Тобол"© (1), ФК "Астана"© (2), ФК "Кайрат"© (3), ФК "Шахтер"© (4)

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