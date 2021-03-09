Шедевр Алыкулова, чудо-удар Томасова и выстрел Мужикова. Выбери лучший гол Суперкубка Казахстана-2021

В розыгрыше Суперкубка Казахстана по футболу, который в этом году пошел по новому формату, было забито 13 мячей. Vesti.kz предлагают вашему вниманию семь самых эффектных взятий ворот. Выбрать лучшее из них можно по этой ссылке.

Сергей Малый ("Тобол")

Защитник костанайцев в финальном матче турнира в Туркестане с "Астаной" открыл счет. На 14-й минуте встречи Малый удачно подключился к подаче углового. На ближней штанге он подправил мяч после подачи Мужикова, поразив дальний угол ворот Дмитрия Непогодова.

Марин Томасов ("Астана")

Лидер "Астаны" в финале сравнял счет. Томасов на 91-й минуте исполнил штрафной, пробив несильно и по центру. Вина голкипера "Тобола" Александра Мокина в пропущенном мяче определенно есть. Но, тем не менее, нельзя не отметить мастерство хорвата.

Штрели Мамба ("Кайрат")

Немецкий форвард "Кайрата" принес алматинцам победу в матче за третье место против "Шахтера". Долгожданный гол Мамбы состоялся на 88-й минуте встречи при счете 1:1. Новичок "Кайрата" откликнулся на проникающую передачу Вагнера Лава, обыграл голкипера и поразил уже пустые ворота.

Артур Шушеначев ("Кайрат")

Форвард "Кайрата" в 1/2 финала с "Тоболом" отличился на 67-й минуте. Шушеначев выиграл борьбу за верховой мяч, адресовал его Алыкулову. Кыргызстанец продвинувшись к лицевой линии, отпасовал Шушеначеву, который в касание поразил ворота "Тобола" и вывел "Кайрат" вперед.

Серикжан Мужиков ("Тобол")

Полузащитник "Тобола" в игре с "Кайратом" забил третий гол своего клуба. На 75-й минуте Мужиков откликнулся на передачу Жереми Манзорро и метров с 20 пробил точно в угол.

Небойша Косович ("Кайрат")

Черногорский полузащитник алматинцев сравнял счет в фееричном поединке с "Тоболом". На 40-й минуте Косович красивым ударом в верхний угол с линии штрафной завершил удачную комбинацию "Кайрата".

Гулжигит Алыкулов ("Кайрат")

Матч с "Тоболом" стал одним из лучших в карьере кыргызстанца. Он поучаствовал во всех голах "Кайрата". Дважды ассистировал партнерам, а на 91-й минуте красивым ударом издалека отличился сам, сравняв счет - 3:3 и переведя матч в серию пенальти.

Напомним, победителем Суперкубка Казахстана-2021 стал "Тобол", который в финале серии пенальти обыграл "Астану". В матче за третье место между "Кайратом" и "Шахтером" победили алматинцы.

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