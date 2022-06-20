В "Астане" задумались об усилении перед еврокубками и ответили про лидера "Тобола"

Главный тренер "Астаны" Срджан Благоевич после игры с "Аксу" (5:0) в 14-м туре чемпионата Казахстана по футболу рассказал пресс-службе клуба об усилении перед еврокубками, а также интересе к игроку "Тобола" Алексу Амановичу, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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- Перед стартом еврокубков "Астана" планирует усиливаться?

- Еще не могу сказать точно. В клубе мы об этом разговариваем, есть определенные идеи, но есть и рамки в финансовом вопросе. Если мы хотим что-то поменять в составе, тогда нам необходимо сократить текущее количество игроков в команде, а потом добавить новых. Мы стараемся, думаем об этом. Мое мнение - есть потребности в усилении, я прекрасно это знаю, но в будущем я надеюсь, что до начала Кубка Казахстана будут новости в этом плане.

- Реален ли интерес "Астаны" к Алексу Амановичу?

- Я сам прочитал об этом в СМИ, как и вы. Мы не разговаривали об этом с ним. Я уважаю Алексу, он очень хороший игрок. И у него есть контракт с "Тоболом", но мы не говорили об этом с ним. Но если вы спрашиваете меня, нравится ли мне он как игрок, мой ответ - да.

Напомним, подопечные Благоевича во втором квалификационном раунде Лиги конференций встретятся с польским "Ракувом". Матчи этой стадии пройдут 21 и 28 июля.

Турнирная таблица "Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2022" № Участник И В Н П М О 1 Астана 13 7 3 3 28-12 24 2 Каспий 13 7 1 5 15-13 22 3 Тараз 13 6 3 4 17-12 21 4 Тобол 13 6 3 4 20-16 21 5 Актобе 12 6 2 4 13-14 20 6 Атырау 13 5 4 4 16-14 19 7 Кайрат 13 5 4 4 12-16 19 8 Ордабасы 12 5 2 5 17-14 17 9 Шахтер 12 5 1 6 17-16 16 10 Кызыл-Жар 13 3 6 4 14-16 15 11 Аксу Ак 11 4 1 6 10-15 13 12 Туран 11 2 6 3 7-10 12 13 Акжайык 12 3 3 6 5-11 12 14 Махтаарал 13 2 3 8 10-22 9 Перейти на страницу турнирной таблицы →

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