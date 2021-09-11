В "Астане" все сложно: игроков лишили премиальных, клубу не перенесли матч, а у Тихонова проблемы с составом

Новое руководство ФК "Астана" решило отменить команде премиальные за победы. Об этом в своем телеграм-канале сообщает журналист Айдын Кожахмет.

"Сегодня "Астане" предстоит непростой выездной матч с "Акжайыком". И столичная команда подходит к нему не в лучшем расположении боевого духа и морального состояния. Эта игра могла состояться и завтра, но руководству клуба не удалось перенести ее.

Ситуация такая: Андрей Тихонов не может сегодня рассчитывать на Абзала Бейсебекова и Марина Томасова, оба отсутствуют из-за коронавируса. Хотя хорват уже здоров и говорят, что вчера даже отрицательный ПЦР был получен. Но поскольку он уезжал во время паузы домой, то не тренировался долгое время. По этой же причине, скорее всего, на поле не выйдет защитник Энао Битри: он тоже выздоровел, но не готов играть, так как лишь недавно приступил к тренировкам. Добавьте к этому поздний приезд из сборной Тиграна Барсегяна, Жарко Томашевича, Макса Эбонга и Фатоса Бечирая. Да и наши сборники приехали лишь 2 дня назад, а их трое - Куат, Абат и Непогодов.

В общем, по всему выходит, что Тихонов не с проста обеспокоен положением дел и просил руководство клуба договориться с уральцами и ПФЛК о переносе на воскресенье. Но ни Гани Кайназаров, ни Тастанбек Есентаев с этой задачей не справились. Хотя, дело это нехитрое. Были времена, когда ради "Астаны" перенести могли все что угодно и когда угодно.

Но и это еще не все. Игроки жалуются, что новое руководство клуба решило отменить команде премиальные за победы. А это уже тревожный звоночек. В первое полугодие, когда денег футболистам не платили, именно премиальные спасали ситуацию. Их платили из различных спонсорских начислений. Например, из поступлений от Olimpbet за Суперкубок.

Короче говоря, сложно все в "Астане". Внешний лоск сходит, влияние теряется. Бог с этими премиальными, но вот отказ от переноса всего на один день - серьезный показатель", - пишет источник.

Добавим, что сегодня "Астана" в рамках 20-го тура КПЛ сыграет в Уральске с местным "Акжайыком". Начало игры в 18:00. Прямая трансляция доступна здесь.

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