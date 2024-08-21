"Астане" сделали поблажку в чемпионате. Подробности
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Стало известно о переносе матча для футбольного клуба "Астана" в казахстанской премьер-лиге (КПЛ), передают Vesti.kz.
Стало известно о переносе матча для футбольного клуба "Астана" в казахстанской премьер-лиге (КПЛ), передают Vesti.kz.
По информации телеграм-канала Серый CARDINAL, матч 18-го тура КПЛ между "Женисом" и "Астаной", который запланирован на 25 августа, может быть перенесен на более поздний срок. Причина - участие "Астаны" в плей-офф Лиги конференций. Таким образом, у столичных футболистов вместе с этим будет 4 отложенных матча.
На данный момент "Астана" занимает девятое место в турнирной таблице, набрав 18 очков в 13 играх. "Женис" располагается на 12-й строчке, имея в активе 9 очков после 15 матчей.
Первый матч раунда плей-офф Лиги конференций подопечные Григория Бабаяна проведут с "Бранном" 22 августа в Норвегии. Ответная игра состоится 29-го числа в Алматы.
Назван победитель матча "Бранн" - "Астана" в Лиге конференций
Турнирная таблица "Премьер-Лига Казахстана 2024"
|№
|Участник
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|1
|Кайрат
|16
|9
|4
|3
|25-13
|31
|2
|Актобе
|16
|8
|6
|2
|27-15
|30
|3
|Ордабасы
|14
|8
|5
|1
|24-11
|29
|4
|Елимай
|16
|6
|7
|3
|25-20
|25
|5
|Тобол
|14
|6
|4
|4
|20-14
|22
|6
|Кайсар
|15
|5
|6
|4
|16-18
|21
|7
|Атырау
|14
|4
|7
|3
|14-10
|19
|8
|Кызылжар
|16
|5
|4
|7
|16-15
|19
|9
|Астана
|13
|5
|3
|5
|14-12
|18
|10
|Жетысу
|16
|4
|6
|6
|14-20
|18
|11
|Туран
|14
|3
|3
|8
|11-22
|12
|12
|Женис
|15
|2
|3
|10
|9-25
|9
|13
|Шахтер
|15
|2
|2
|11
|7-27
|8
|14
|Аксу Пв
|0
|0
|0
|0
|0
|0
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