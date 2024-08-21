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"Астане" сделали поблажку в чемпионате. Подробности

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"Астане" сделали поблажку в чемпионате. Подробности ©instagram.com/fca.astana

Стало известно о переносе матча для футбольного клуба "Астана" в казахстанской премьер-лиге (КПЛ), передают Vesti.kz.

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Стало известно о переносе матча для футбольного клуба "Астана" в казахстанской премьер-лиге (КПЛ), передают Vesti.kz.

По информации телеграм-канала Серый CARDINAL, матч 18-го тура КПЛ между "Женисом" и "Астаной", который запланирован на 25 августа, может быть перенесен на более поздний срок. Причина - участие "Астаны" в плей-офф Лиги конференций. Таким образом, у столичных футболистов вместе с этим будет 4 отложенных матча.

На данный момент "Астана" занимает девятое место в турнирной таблице, набрав 18 очков в 13 играх. "Женис" располагается на 12-й строчке, имея в активе 9 очков после 15 матчей.

Первый матч раунда плей-офф Лиги конференций подопечные Григория Бабаяна проведут с "Бранном" 22 августа в Норвегии. Ответная игра состоится 29-го числа в Алматы.

Назван победитель матча "Бранн" - "Астана" в Лиге конференций

Турнирная таблица "Премьер-Лига Казахстана 2024"

Участник И В Н П М О
1 Кайрат 16 9 4 3 25-13 31
2 Актобе 16 8 6 2 27-15 30
3 Ордабасы 14 8 5 1 24-11 29
4 Елимай 16 6 7 3 25-20 25
5 Тобол 14 6 4 4 20-14 22
6 Кайсар 15 5 6 4 16-18 21
7 Атырау 14 4 7 3 14-10 19
8 Кызылжар 16 5 4 7 16-15 19
9 Астана 13 5 3 5 14-12 18
10 Жетысу 16 4 6 6 14-20 18
11 Туран 14 3 3 8 11-22 12
12 Женис 15 2 3 10 9-25 9
13 Шахтер 15 2 2 11 7-27 8
14 Аксу Пв 0 0 0 0 0 0

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Астана ФК Женис ФК КПЛ Футбол Лига конференций

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