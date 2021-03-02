"Астана" заслуженно победила". Вратарь многих клубов КПЛ оценил итог первого полуфинала Суперкубка Казахстана

"Астана" заслуженно вышла в финал Суперкубка Казахстана, считает известный вратарь Алмат Бекбаев. В интервью корреспонденту Vesti.kz он отметил, что у соперника столичного клуба карагандинского "Шахтера" ничего не получилось, и назвал фаворита турнира.

"Ожидаемо, что "Астана" будет доминировать. Это более именитый и амбициозный клуб. При этом у "Шахтера" практически ничего не получилось по игре и по моментам. "Астана" заслуженно выиграла.

Но надо признать, с уходом многих игроков из "Астаны" и "Шахтера" уровень команд стал ниже.

Что касается фаворита Суперкубка, то, наверное, им можно считать "Кайрат". Они все-таки чемпионы. Не буду брать в расчет их игры на сборах. К чемпионату и этому турниру они серьезно подойдут", - заявил вратарь.

Напомним, в первом матче 1/2 финала Суперкубка Казахстана "Астана" обыграла "Шахтер" со счетом 2:0. 3 марта "Кайрат" и "Тобол" определят второго финалиста турнира.

Бекбаев в предыдущем сезоне защищал цвета "Жетысу". В предстоящем сезоне он, скорее всего, продолжит карьеру в "Кызыл-Жар СК". Ранее 36-летний вратарь выступал в "Иртыше", "Ордабасы", "Актобе", "Тоболе", "Акжайыке" и "Кайсаре".

Подписывайтесь на наш Instagram >>> и следите за самыми интересными новостями спорта прямо в своем телефоне