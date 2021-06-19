"Астана" заинтересовалась футболистом из европейского чемпионата за миллион евро

Футбольный клуб "Астана" проявляет интерес к полузащитнику БАТЭ Евгению Яблонскому. Об этом сообщает белорусский инсайдер Владислав Татур.
26-летний полузащитник выступает за БАТЭ с 2013 года. Карьеру начинал в клубе из Борисова. Играл за юношескую и молодежную сборные страны. В национальную команду начал привлекаться с 2019-го.
Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в один миллион евро.
Напомним, что ранее румынский футболист казахстанского клуба Дорин Ротариу перешел в болгарский "Лудогорец".
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