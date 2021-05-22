"Астана" выступила с заявлением по Абату Аймбетову перед матчем с "Кайратом"

Форвард сборной Казахстана по футболу и "Астаны" Абат Аймбетов оправился от травмы, сообщает корреспондент Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу северян.

Последний раз он играл за клуб в гостевом матче девятого тура с "Актобе" (2:0), когда повредил заднюю поверхность бедра.

"Абат вернулся в строй команды. В заявке на матч против "Кайрата", - говорится в сообщении клуба.

В нынешнем сезоне КПЛ 25-летний казахстанец провел семь матчей, в которых забил четыре гола.

Матч "Астана" - "Кайрат" пройдет 23 мая в Нур-Султане в рамках 13-го тура. Перед этой игрой столичная команда с 32 очками лидирует в таблице, тогда как алматинцы с отставанием на 12 пунктов располагаются на четвертой позиции.

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