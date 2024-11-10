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КПЛ
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"Астана" выбрала состав на матч за золото КПЛ-2024

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"Астана" выбрала состав на матч за золото КПЛ-2024 ©ФК "Астана"

Стал известен состав "Астаны" на матч 26 тура КПЛ-2024 против "Жетысу", сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Стал известен состав "Астаны" на матч 26 тура КПЛ-2024 против "Жетысу", сообщает корреспондент Vesti.kz.

Игра в Алматы, где столичные в этом сезоне принимают гостей, начнется в 14:00 по казахстанскому времени.

Для завоевания чемпионства "Астану" в этом матче, устроит только победа и осечка "Кайрата" во встрече с "Атырау".

На данный момент у "Кайрата" 44 очка, а у "Астаны" - 43. Если, "Кайрат" проиграет, а "Астана" сыграет вничью, то у обоих клубов будет по 44 очка и возможен "золотой матч".

Состав "Астаны": Чондрич, Бартолец, Казуколовас, Калаица, Вороговский, Эбонг, Аманович, Грипши, Томасов (к), Камара, Чинеду.


"Кайрат" назвал состав на матч за золото КПЛ-2024

Турнирная таблица "Премьер-Лига Казахстана 2024"

Участник И В Н П М О
1 Кайрат 23 13 5 5 38-21 44
2 Астана 23 13 4 6 34-19 43
3 Актобе 23 11 7 5 37-26 40
4 Тобол 23 11 6 6 33-21 39
5 Ордабасы 23 11 6 6 34-23 39
6 Елимай 23 10 7 6 34-30 37
7 Атырау 23 9 8 6 28-19 35
8 Кайсар 23 8 7 8 26-29 31
9 Кызылжар 23 7 5 11 28-26 26
10 Женис 23 6 6 11 18-31 24
11 Жетысу 23 5 8 10 17-28 23
12 Туран 23 5 5 13 16-37 20
13 Шахтер 24 2 4 18 12-45 10
14 Аксу Пв 0 0 0 0 0 0

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