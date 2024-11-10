"Астана" выбрала состав на матч за золото КПЛ-2024

Стал известен состав "Астаны" на матч 26 тура КПЛ-2024 против "Жетысу", сообщает корреспондент Vesti.kz.

Игра в Алматы, где столичные в этом сезоне принимают гостей, начнется в 14:00 по казахстанскому времени.

Для завоевания чемпионства "Астану" в этом матче, устроит только победа и осечка "Кайрата" во встрече с "Атырау".

На данный момент у "Кайрата" 44 очка, а у "Астаны" - 43. Если, "Кайрат" проиграет, а "Астана" сыграет вничью, то у обоих клубов будет по 44 очка и возможен "золотой матч".

Состав "Астаны": Чондрич, Бартолец, Казуколовас, Калаица, Вороговский, Эбонг, Аманович, Грипши, Томасов (к), Камара, Чинеду.