"Астана" усилила состав новым игроком из Узбекистана

"Астана" объявила о подписании контракта с футболистом из Узбекистана Асилбеком Абдурасуловым, передают Vesti.kz.
Отмечается, что он присоединился к команде на основе арендного соглашения до конца года. При этом другие подробности не приводятся.
Ранее узбекистанский "Газалкент" также подтвердил переход Абдурасулова в казахстанский клуб.
Следующую игру в КПЛ астанчане проведут на выезде против "Кайрата" 5 апреля. Начало - в 18:00.
Премьер-Лига Казахстана 2026 • Казахстан, Алматы • Тур 4, мужчины
Вчера 18:00 • закончен
Кто победит в основное время?
Кайрат
55%
Ничья
21%
Астана
24%
Проголосовало 153 человек
Реклама