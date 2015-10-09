"Астана" усилила состав новым игроком из Узбекистана

"Астана" объявила о подписании контракта с футболистом из Узбекистана Асилбеком Абдурасуловым, передают Vesti.kz.

Отмечается, что он присоединился к команде на основе арендного соглашения до конца года. При этом другие подробности не приводятся.

Ранее узбекистанский "Газалкент" также подтвердил переход Абдурасулова в казахстанский клуб.

Следующую игру в КПЛ астанчане проведут на выезде против "Кайрата" 5 апреля. Начало - в 18:00.

