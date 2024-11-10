"Астана" учинила разгром в матче за золото КПЛ-2024

"Астана" в матче 26 тура КПЛ-2024 сыграла с талдыкорганским "Жетысу", сообщают Vesti.kz.

Встреча заключительного тура, сыгранная в Алматы завершилась победой номинальных хозяев поля со счетом 5:0.

Примечательно, что все пять голов были забиты в первом тайме.

Забитые мяч на счету Джеффри Чинеду (седьмая минута), На 18 минуте Назми Грипши реализовал пенальти - 2:0. Марин Томасов на 25-й минуте сделал счет разгромным.

Четвертый мяч был забит на 31-й минуте, когда отличился Егор Ткаченко. Хорват Карло Бартолец на 41-й минуте оформил окончательный счет.

"Астана" набрала 46 очков. Но, судьба золота КПЛ-2024 решается в Атырау, где "Кайрат" встречается в одноименным клубом. У алматинцев 44 очка и они ведут со счетом 1:0.