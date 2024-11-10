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"Астана" учинила разгром в матче за золото КПЛ-2024

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"Астана" учинила разгром в матче за золото КПЛ-2024 ©ФК "Астана"

"Астана" в матче 26 тура КПЛ-2024 сыграла с талдыкорганским "Жетысу", сообщают Vesti.kz.

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"Астана" в матче 26 тура КПЛ-2024 сыграла с талдыкорганским "Жетысу", сообщают Vesti.kz.

Встреча заключительного тура, сыгранная в Алматы завершилась победой номинальных хозяев поля со счетом 5:0.

Примечательно, что все пять голов были забиты в первом тайме.

Забитые мяч на счету Джеффри Чинеду (седьмая минута), На 18 минуте Назми Грипши реализовал пенальти - 2:0. Марин Томасов на 25-й минуте сделал счет разгромным.

Четвертый мяч был забит на 31-й минуте, когда отличился Егор Ткаченко. Хорват Карло Бартолец на 41-й минуте оформил окончательный счет.

"Астана" набрала 46 очков. Но, судьба золота КПЛ-2024 решается в Атырау, где "Кайрат" встречается в одноименным клубом. У алматинцев 44 очка и они ведут со счетом 1:0.

Турнирная таблица "Премьер-Лига Казахстана 2024"

Участник И В Н П М О
1 Кайрат 24 14 5 5 39-21 47
2 Астана 24 14 4 6 39-19 46
3 Актобе 24 12 7 5 39-26 43
4 Ордабасы 24 12 6 6 36-24 42
5 Тобол 24 11 6 7 33-23 39
6 Елимай 24 10 7 7 35-32 37
7 Атырау 24 9 8 7 28-20 35
8 Кайсар 24 9 7 8 28-29 34
9 Кызылжар 24 8 5 11 29-26 29
10 Женис 24 6 6 12 18-32 24
11 Жетысу 24 5 8 11 17-33 23
12 Туран 24 5 5 14 16-39 20
13 Шахтер 24 2 4 18 12-45 10
14 Аксу Пв 0 0 0 0 0 0

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