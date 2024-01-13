"Астана" сыграет с самой популярной командой России в Европе

Казахстанский футбольный клуб "Астана" объявил соперников по товарищеским матчам во время учебно-тренировочных сборо в Дубае (ОАЭ), передает Vesti.kz.

По информации пресс-службы клуба, на 30 января запланирован спарринг с армянским "Урарту", после чего астанчане сыграют подряд с тремя клубами российской премьер-лиги: текущим лидером "Краснодаром" 14 февраля, "Ростовом" - 17 февраля и "Спартаком" - 21 февраля.

Первый сбор "Астаны" в ОАЭ начнется 14 января и продлится до 31 января. После этого команда вновь соберется в Дубае 4 февраля и продолжит подготовку до 22 числа этого месяца.

Отметим, что новый сезон в Казахстане стартует в марте. Первой игрой станет розыгрыш Суперкубка страны, в котором чемпион "Ордабасы" померится силами с обладателем Кубка - "Тоболом".

К слову, "Спартак" считается самой популярной командой РПЛ не только в России, но и за ее пределами. Также клуб является самым титулованным в чемпионате страны.