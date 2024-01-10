"Астана" сыграет с бывшим клубом Зайнутдинова

Стал известен один из соперников "Астаны" на учебно-тренировочных сборах в в Анталии (Турция), передают Vesti.kz.

В рамках подготовки к новому сезону столичный клуб проведет товарищеский матч с "Ростовом", за который в прошлом выступал полузащитник сборной Казахстана и стамбульского "Бешикташа" Бахтиер Зайнутдинов. Игра намечена на 17 января.

На данный момент "Ростов" занимает 11-е место в турнирной таблице российской премьер-лиги. Команда Валерия Карпина набрала 21 очко после 18 туров.