"Астана" сделала заявление по Абату Аймбетову

Форвард сборной Казахстана по футболу Абат Аймбетов не поможет "Астане" в домашнем матче с "Жетысу", который пройдет сегодня, 14 мая, в рамках 11-го тура чемпионата страны, сообщает корреспондент Vesti.kz.

По данным пресс-службы столичного клуба, игрок пропустит встречу из-за травмы, полученной в матче девятого тура с "Актобе" (2:0).

Стоит отметить, что игра с семиреченцами станет первой за два года, на которой будут присутствовать болельщики.

Перед этим противостоянием, который начнется в 20:00 по времени Нур-Султана, северяне с 26 очками лидируют в турнирной таблице, тогда как талдыкорганцы с одним баллом располагаются на последней, 14-й строчке.

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