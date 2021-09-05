ФК "Астана" проведет товарищеский матч против "Окжетпеса", сообщается на сайте столичного клуба.

Встреча состоится сегодня, 5 сентября, на "Астана Арене№ и начнется в 17:30 по времени Нур-Султана.

"Участие в матче примут игроки, которые не задействованы в составе своих национальных сборных и футболисты из дублирующего состава", - говорится в сообщении "Астаны".

Напомним, что сейчас в футбольных чемпионатах перерыв, связанный с участием национальных сборных в матчах отборочного раунда чемпионата мира-2022. Сборная Казахстана накануне в рамках турнира потерпела поражение от Финляндии.

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