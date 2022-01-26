"Астана" проведет два матча с середняком РПЛ

"Астана" проведет два контрольных матча против представителя РПЛ "Крылья Советов", сообщает пресс-служба российского клуба.

Обе встречи состоятся 9 февраля в Турции. Сейчас столичный клуб проводит сборы в этой стране. Они продлятся до 31 января.

24 января "Астана" должна была сыграть с сербским клубом ТСК, но встреча была отменена в связи с изменением планов подготовки столичных. На 31 января у команды Срджана Благоевича запланирована игра с болгарским клубом "Арда".

Отметим, что "Крылья Советов" владели правами на казахстанского форварда Абата Аймбетова, который после перехода в самарский клуб в феврале 2021 года был отдан в аренду в "Астану". На днях самарцы расторгли контракт с форвардом.

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Напомним, "Астана" заняла второе место в КПЛ-2021. В межсезонье команда подписала Марко Милошевича, Артема Рахманова, Брайана Сильву, Аслана Дарабаева и Камо Оганесяна. "Крылья Советов" занимают в РПЛ восьмое место из 16.