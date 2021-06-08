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"Астана" представила нового исполнительного директора

Клуб покинул Михаил Гурман.

"Астана" представила нового исполнительного директора
Фото: ФК "Астана"
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
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На должность исполнительного директора футбольного клуба "Астана" назначен Ергешев Баглан Кожабаевич, сообщает пресс-служба столичной команды.

Баглан Кожабаевич имеет богатую игровую, а также менеджерскую карьеру. В разное время Ергешев работал на управленческих должностях в футбольных клубах "Ордабасы", "Окжетпес", "Атырау" и "Кайрат", а также в Федерации футбола Казахстана и Профессиональной футбольной лиге.

Ранее должность исполнительного директора занимал Давид Лория, но он стал новым генеральным директором "Астаны", сменив на этом посту Михаила Гурмана.

Под руководством Гурмана "Астана" сумела выиграть золотые медали чемпионата Казахстана-2019, "бронзу" в 2020-м, Суперкубок Казахстана 2019 и 2020 годов, а также выйти в групповую стадию Лиги Европы сезона-2019/2020. 

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Метки:
Астана ФК КПЛ-2021

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